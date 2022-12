Prio tem vagas para contratação imediata na área de petróleo e gás - Prio/Divulgação

Publicado 21/12/2022 16:38

A Prio (Antiga PetroRio), maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, está com vagas abertas para quem deseja atuar no setor. Entre as especialidades desejadas estão Analista de Gestão de Fornecedores, Analista de Planejamento e Cadastro de Materiais, Engenheiro de Parcerias, Engenheiro de Parada de Manutenção #turnaround, Engenheiro SPS (equipamentos) e Engenheiro Subsea – SURF, Supervisor de Suprimentos - O&M e Supervisor de Logística de Materiais.

Algumas das oportunidades são para início imediato na sede da empresa, em Botafogo, Zona Sul do Rio, e outras para atuação offshore nos ativos da companhia na Bacia de Campos. Independentemente da área, a Prio busca por profissionais criativos, ambiciosos e que desafiem o convencional, que sejam proativos, tenham autonomia e Interesse em participar de projetos, buscando por desenvolvimento em ambiente de alta performance, e dedicação à entrega de resultados.

Para as oportunidades CLT, há benefícios como: vale-alimentação, vale-refeição, vale-combustível, auxílio creche, auxílio inglês, plano odontológico e de saúde, academia, programa de saúde e bem-estar, seguro de vida, bônus e adesão ao plano de stock Options, entre outros.

As responsabilidades e atribuições de cada cargo, assim como os requisitos e qualificações exigidos, além de mais informações sobre o processo seletivo podem ser consultados na página da empresa

Caso não haja uma oportunidade compatível com seu perfil profissional específico, o interessado pode se cadastrar no Banco de Talentos: Futuras Oportunidades.