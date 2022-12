Os estudantes irão simular a fabricação de um produto ou serviço por meio da inteligência e da conectividade - Thiago Guain / Prefeitura do Rio

Os estudantes irão simular a fabricação de um produto ou serviço por meio da inteligência e da conectividadeThiago Guain / Prefeitura do Rio

Publicado 09/12/2022 11:27 | Atualizado 09/12/2022 11:32

Rio – A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas, até a próxima quarta-feira (14), para 150 vagas no curso gratuito de indústria avançada. As aulas ocorrerão, presencialmente, no Espaço da Juventude do Estácio, localizado em frente à estação de metrô do bairro, ainda no mês de dezembro.

O Espaço da Juventude do Estácio é o primeiro equipamento público da JUVRio totalmente focado em oferecer cursos nas tecnologias da indústria 4.0. Essa área de conhecimento trabalha a automatização e conexão dos processos industriais por meio da comunicação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica, por exemplo.

Nas aulas em Indústria Avançada, os estudantes irão simular a fabricação de um produto ou serviço por meio da inteligência e da conectividade. O curso tem carga horária de 20 horas e poderá ser realizado por jovens de 15 a 29 anos, em diversas turmas, nos horários das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 18h ou 19h às 21h. Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude até este sábado (10) ou presencialmente, no Espaço da Juventude, até o dia 14 de dezembro, com início imediato em uma das turmas.

Desde que foi inaugurado, o Espaço da Juventude já abriu turmas para aulas de robótica, operador de drone, impressão 3D e design de games. No local, os alunos serão capacitados ao mercado de trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo. Ainda serão ofertados cursos de NFT, blockchain, mixagem de som, mesa digitalizadora, módulos e componentes eletrônicos para iniciar o aprendizado em eletrônica, programação, codificação e mais.