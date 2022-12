Estagiários contarão com bolsa auxílio, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte - Divulgação

Estagiários contarão com bolsa auxílio, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporteDivulgação

Publicado 09/12/2022 10:30 | Atualizado 09/12/2022 10:45

A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil, prorrogou o prazo de inscrição para o Programa de Estágio da companhia. Os interessados podem se candidatar até a próxima sexta-feira, 16, pelo site . A empresa é responsável pelos serviços de saneamento básico de 18 municípios do estado do Rio.

As oportunidades são para estudantes de níveis superior e técnico nas seguintes áreas: Comunicação Social, Design, Serviço Social, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia, Psicologia, Gestão Ambiental, Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Técnico em Edificações (Ensino Médio Técnico).

Para participar, é necessário estar cursando os últimos dois anos do curso e ter declaração de matrícula atualizada. As vagas estão disponíveis na Zona Oeste do Rio e em Itaguaí, Vassouras, Piraí, Bom Jardim, Rio das Ostras e São Fidélis.

Depois de concluir a inscrição, os interessados devem fazer provas on-line de conhecimentos gerais, português e raciocínio lógico. As etapas seguintes incluem entrevistas com representantes do RH e com o gestor da área escolhida.

Os aprovados no estágio contarão com bolsa auxílio, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.