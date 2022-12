Naves do Conhecimento reabrem nove unidades com cursos gratuitos - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 21/12/2022 05:00

As Naves do Conhecimento, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, são centros de inovação e inclusão digital. Somente este ano, foram reabertas nove unidades, com a oferta de cursos e oficinas gratuitos para jovens principalmente nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.

Todas as nove Naves do Conhecimento visam a disponibilizar cerca de no mínimo 16 mil vagas em cursos e oficinas gratuitas por ano e 72 cursos por mês. De janeiro até novembro foram feitos 172.791 atendimentos e 1.272 cursos/oficinas oferecidas gratuitamente.

No período, foram emitidos 17.072 certificados para alunos aprovados nos cursos oferecidos. As formações mais procuradas são: Excel, Canva, Manutenção de Computadores, Informática Básica, Informática Sênior, Informática Kids, Fotografia, Programação com Python, CCNA, Tecnoart e Office Essencial.

De acordo com Marcelo Matos, subsecretário de Projetos Tecnológicos e Inovação da SMCT, o objetivo do projeto para os próximos anos é transformar as Naves em "verdadeiros polos de capacitação" e alcançar o número ainda maior de alunos.

"De olho nas novas tendências, pretendemos capitalizar o atendimento oferecido pelas Naves com novas abordagens transformando-as em verdadeiros polos de capacitação na área de tecnologia e inovação [...] Levar para dentro das Naves cada vez mais pessoas, principalmente das comunidades, muitas que jamais tiveram acesso a um computador. Com isso, nossa expectativa de atendimento em todos os equipamentos de Ciência e Tecnologia é de 500 mil acessos e cerca de 45 mil alunos treinados e certificados", afirmou o subsecretário.



Segundo Matos, para a reabertura das Naves foi feito um "levantamento patrimonial e estrutural" e então uma reestruturação. "Foi com muito trabalho e esforço iniciado pelo então secretário Willian Coelho, que conseguimos devolver todas nove Naves para a população. Foi realizado levantamento patrimonial e estrutural das Naves para nova licitação e reestruturação. Inclusive com a reformulação do conteúdo oferecido, visando capacitar as pessoas para o mercado de trabalho na área de TI, atualizando a mão de obra para o enfrentamento dos novos desafios do mundo contemporâneo".

Para a aluna Rafaela Vieira, 37 anos, graças ao curso de Canva oferecido pelo projeto, ela conseguiu tirar o sonho do papel e iniciar o próprio negócio.

"Eu só tenho a agradecer a Nave do Conhecimento, pois através do curso de Canva tive várias ideias e tirei uma delas do papel. Meu empreendimento com doces [...] Hoje, criei um logotipo para meu negócio. Tenho minha própria paleta de cores, meu cartão de visitas, post para as redes sociais, cardápio e placa com o QR Code para pagamentos. Vi meu negócio alavancar as vendas com essas mudanças, o material ampliou minha divulgação e tem dado ótimos resultados", disse Rafaela, aluna da Nave do Conhecimento do Engenhão.

As nove Naves estão localizadas nas zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro: Santa Cruz, Nova Brasília, Padre Miguel, Madureira, Irajá, Penha, Bangu, Triagem e Engenho de Dentro. Os espaços possuem recepção digital, lan table, biblioteca digital, sala multimídia e área infantil.

Michael Guimarães, 30 anos, estava há nove meses desempregado e, após fazer dois cursos na Nave do Conhecimento Irajá, pôde incrementar seu currículo e conseguir uma vaga como estoquista. Ele fez os cursos Excel para Iniciantes e Trabalhando as Principais Funções do Excel.



“A Nave do Conhecimento é sensacional. É fundamental para quem está buscando o aperfeiçoamento do currículo. Muito bom porque é gratuito. Essa oportunidade foi ótima para mim. Eu aproveitei bastante, pois pude incrementar meu currículo com os cursos que fiz, e rapidamente fui selecionado para uma vaga de emprego”, disse.





