Na oportunidade, as posições de escriturário são para agente de tecnologia e agente comercialReprodução

Publicado 23/12/2022 12:11

O Banco do Brasil divulgou, nesta sexta-feira, 23, o edital com 6 mil vagas para o cargo de escriturário, sendo 4 mil para início imediato e 2 mil para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de mais de R$ 3,6 mil, além dos benefícios. A publicação foi feita no Diário Oficial da União e as inscrições já foram iniciadas. Estão aptos a participar candidatos a partir do nível médio de escolaridade.

Os benefícios oferecidos ao cargo preveem valores de R$ 1.014,42 de auxílio alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. Há ainda participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias ou 30 horas semanais.

Na oportunidade, as posições de escriturário são para agente de tecnologia e agente comercial.

Para agente comercial, as vagas estão distribuídas nos estados do Acre (20); Alagoas (31); Amapá (13); Amazonas (32); Bahia (149); Ceará (51); Espírito Santo (26); Goiás (55); Maranhão (70); Mato Grosso (50); Mato Grosso do Sul (34); Minas Gerais (172); Pará (72); Paraíba (42); Paraná (152); Pernambuco (72); Piauí (39); Rio de Janeiro (136); Rio Grande do Norte (26); Rio Grande do Sul (118); Rondônia (27); Roraima (9); Santa Catarina (78); São Paulo (429); Sergipe (20); Tocantins (23) e no Distrito Federal (54).



Já no caso do Agente de Tecnologia - TI, as 2 mil vagas ficam em São Paulo e no Distrito Federal.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas em duas etapas: objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e prova de redação, de caráter eliminatório.



As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 23 de abril de 2023 e terão duração de 5h.

Como se inscrever





Para efetuar a inscrição, são imprescindíveis os números de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro Geral (RG) do(a) candidato(a). No momento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a respectiva cidade de realização das provas. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. O interessado deve acessar o site da Fundação Cesgranrio para realizar sua inscrição. O prazo previsto para o cadastro é entre os dias 23 de dezembro de 2022 e 24 de fevereiro de 2023.

A taxa é de R$ 50, mas há como pedir a isenção do valor até o dia 3 de janeiro.

Para isso é necessário comprovar: inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, por meio de indicação do Número de Identificação Social – NIS; ser membro de "família de baixa renda", nos termos da Lei 13.656, de 30 de abril de 2018 e do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou ser doador(a) de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.