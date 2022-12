O estado conta com mais de 1,7 milhão de empresas ativas - Thaiane Nunes

Publicado 27/12/2022 08:58

O estado do Rio de Janeiro ocupa a terceira colocação na lista de empresas criadas no país entre janeiro e novembro. No período, foram abertos 295.891 novos empreendimentos e, levando em conta o número de empresas extintas, o saldo do período ficou em 175.103 novos negócios. De acordo com os dados são do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, na frente, estão São Paulo (609.027) e Minas Gerais (204.511).

Somente em novembro, o Rio de Janeiro registrou a abertura de 28.608 novos empreendimentos e saldo de 12.267. Atualmente, o estado conta com mais de 1,7 milhão de empresas ativas.

A atividade econômica com maior número de negócios ativos é cabeleireiro, manicure e pedicure, com 91.194 empresas. Na sequência, estão o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios (82.220) e o fornecimento de alimentos preparados principalmente para consumo domiciliar (52.046).



O Sudeste foi a região que mais registrou novos negócios de janeiro a novembro. Neste período, mais de 1,82 milhão de empresas foram abertas e o saldo ficou positivo em 1,03 milhão.

No total, a região detém metade das empresas do país e conta atualmente com 10,1 milhões de negócios ativos. Destas, 9,73 milhões são matrizes e 370 mil filiais, todas em atividade. O tempo de abertura de uma nova empresa no Sudeste em 2022 é entre um dia e 15h.

Brasil



O país registrou, entre janeiro e novembro deste ano, um saldo de mais de dois milhões de novas empresas. Neste período, foram abertas mais de 3,62 milhões de novos negócios (3.624.827). Levando em conta o número de empresas extintas no mesmo período, o saldo ficou positivo em 2.067.588 novas empresas. O tempo médio de abertura de um negócio no Brasil, em 2022, é de um dia e 11h.



O Brasil conta atualmente com cerca de 20 milhões de empresas ativas (20.056.132). Desse total, 19,18 milhões são matrizes e 875,9 mil são filiais, todas em atividade. O Microempreendedor Individual (MEI) é a modalidade mais comum no país e conta atualmente com mais de 11,5 milhões de registros (11.551.503). Até novembro, mais de 2,7 milhões de MEIs foram abertos em todos os estados e o saldo ficou positivo em 1,68 milhão de novos registros.



O comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios é a atividade econômica predominante no país, com 1.064.439 empresas. O ramo de cabeleireiro, manicure e pedicure aparece em segundo lugar, com 796.096 empresas, e é seguido, em terceiro lugar, pelo setor de promoção de vendas, com 557.286.

Regiões



A Região Sul foi a segunda com mais empresas abertas: 673.296, com um saldo positivo de 382.833. O Sul tem atualmente mais de 3,83 milhões de empresas ativas — 3,64 milhões de matrizes e 189 mil filiais — e registrou um tempo médio de abertura de uma nova empresa de um dia e 9h.



A Região Sul foi a segunda com mais empresas abertas: 673.296, com um saldo positivo de 382.833. O Sul tem atualmente mais de 3,83 milhões de empresas ativas — 3,64 milhões de matrizes e 189 mil filiais — e registrou um tempo médio de abertura de uma nova empresa de um dia e 9h.



Depois do Nordeste, a quarta região com mais empresas abertas entre janeiro e novembro foi o Centro-Oeste, com 337.433 registros, dos quais 326.856 foram matrizes e 10.577, filiais. O saldo positivo é de 203.373. Ao todo, a região tem atualmente 1,76 milhão de empresas ativas, das quais 1,67 milhão são matrizes e 87 mil filiais. A Região Centro-Oeste se destaca por ter o menor tempo de abertura de empresas do país, com uma média de 22h.



Na Região Norte, foi registrada a abertura de 185.674 empresas, das quais 179.023 são matrizes e 6.651 filiais. O saldo positivo foi de 114.025 novas empresas. O Norte tem atualmente 966.853 empresas ativas, das quais 909.479 são matrizes e 57.374 filiais. O tempo médio para a abertura de uma nova empresa na região em 2022 é de um dia e três horas.