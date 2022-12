Gráfico mostra crescimento no número de empresas inadimplentes - Divulgação/Serasa Experian

Gráfico mostra crescimento no número de empresas inadimplentesDivulgação/Serasa Experian

Publicado 27/12/2022 12:39

Rio - As empresas brasileiras bateram recorde de inadimplência em novembro deste ano, de acordo com dados da Serasa Experian. No mês, foram registrados 6.392.011 negócios no vermelho, maior número desde o início da série história do índice, em 2016.

Além do número de empresas endividadas, a quantidade de dívidas (45 milhões) e o valor acumulado delas (total de R$ 108 bilhões) também registraram recordes históricos. Em média, cada empresa inadimplente tinha sete dívidas em novembro.

"Para que esse cenário mostre uma visão mais positiva é necessário que os consumidores consigam sair da inadimplência, aumentem seu poder de compra e comecem a honrar com seus compromissos financeiros, além de consumir mais. Esses dois fatores deverão contribuir para o fluxo de caixa dos negócios que, só então, conseguirão se organizar financeiramente", avalia Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

Mais da metade das empresas inadimplentes (53,5%) atua no setor de serviços. As outras áreas mais devedoras são comércio (37,5%) e indústria (7,7%). Já entre os estados, São Paulo é o que tem maior número de empresas inadimplentes, com mais de 2 milhões.