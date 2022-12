Desde janeiro, as Naves já ofereceram gratuitamente 1.272 cursos, com 17.072 alunos aprovados - Divulgação/Patrick Souza

Publicado 27/12/2022 11:49 | Atualizado 27/12/2022 11:53

Rio - Atento às demanda do mercado de trabalho, as Naves do Conhecimento, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), estão com inscrições abertas para mais de três mil vagas de cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.