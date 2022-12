Destaque da lista são as oportunidades para atuar numa rede de supermercados na filial da Ilha do Governador - Divulgação

Publicado 26/12/2022 12:00

Rio - Nesta semana, o estado do Rio de Janeiro tem ao menos 2.740 vagas de emprego. Destas, 2.150 foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), e 590 pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Há oportunidades para as mais diversas funções e escolaridades e os salários variam entre R$ 1.200 a R$ 3.674.

De acordo com a SMTE, o destaque da lista são as oportunidades para atuar numa rede de supermercados na filial da Ilha do Governador. Estão disponíveis 40 vagas para conferente de mercadoria; 30 para auxiliar de cozinha e 20 para açougueiro. Os postos não exigem experiência anterior e o nível de escolaridade é o médio completo. Os interessados em se candidatar para as vagas devem, preferencialmente, preencher o formulário on-line , mas podem também enviar o currículo para o e-mail da secretaria ( trabalho.smte@gmail.com ).

Além disso, do total das vagas destinadas para o município do Rio e a região metropolitana, 146 são para trabalhadores com deficiência (PCD’s). Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores PCD’s, é preciso enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com.

Além dos canais de atendimento on-line, os candidatos podem também comparecer a um dos sete Centros Municipais de Emprego, das 8 às 16h, que ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 921), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD- exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), único que tem horário diferenciado, das 9 às 17h.



Já a Setrab, divulgou que há 1.450 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Somente na capital são 1.302 oportunidades; em Volta Redonda, 57; Barra Mansa tem 23 e Cabo Frio, 21. Entre os setores que mais oferecem chances de emprego através do aplicativo Mais Trabalho RJ destacam-se alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. A ferramenta digital também disponibiliza 121 cursos gratuitos e de fácil acesso para aqueles que desejem melhorar seu currículo para disputar a sonhada vaga de emprego.

Ainda segundo a Setrab, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) tem 700 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, a maior em número de vagas, há 617 chances, entre as quais 217 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 posições para ajudante de cozinha, no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.200,00. Também na região Metropolitana, existem boas opções para ampla concorrência, tais como 98 vagas para operador de telemarketing receptivo, nos bairros de Campo Grande e Madureira, além de 30 oportunidades para motorista carreteiro, em Campo Grande. Para ambas as posições, há exigência de ensino médio completo e os salários podem chegar a R$ 3.600.



No Médio Paraíba, são disponibilizadas 38 oportunidades para diferentes funções, incluindo 10 para operador de produção, em Itatiaia, com salários de até R$ 2.400.