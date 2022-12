Dados sobre a produção na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 28/12/2022 14:19

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu em novembro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta quarta-feira, 28. A Petrobras, principal produtora brasileira, registrou queda de 3,2% na produção do mês passado na comparação com outubro, para 2,645 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).

A produção de petróleo da estatal ficou em 2,044 milhões barris diários (bpd), queda de 3,08% ante outubro, e a de gás natural foi reduzida em 3,8%, para 95,5 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d).

Em novembro, a produção total no país foi de 3,978 milhões de boe/d, 4,8% abaixo do resultado de outubro, quando foram produzidos 4,2 milhões de boe/d. Considerando apenas a produção de petróleo, a queda foi de 4,6%, totalizando 3,095 milhões de bpd, enquanto a produção de gás natural ficou em 140,3 milhões de m3/d, redução de 5,63% contra o mês anterior.

A produção da região do pré-sal também despencou em novembro, para 2,964 milhões de boe/d, queda de 5,6% contra outubro, sendo 2,326 milhões de bpd de petróleo, com queda mensal de 5,3%, e 101,3 milhões de m3/d, menos 6,6% do que um ano antes.

A produção do pré-sal em novembro representou 74,51% do total, ante 75,17% em outubro, voltando ao patamar de setembro.