Procon-RJ realizou pesquisa de preço dos principais itens fazem parte da lista de material escolar das crianças - divulgação/procon

Publicado 28/12/2022 14:30

Rio - O Procon-RJ realizou uma pesquisa de preços dos principais itens que compõem a lista de material escolar. O levantamento coletou valores dos 27 principais produtos em 18 estabelecimentos, entre físicos e virtuais, localizados na Regiões Metropolitana, Serrana, dos Lagos e Norte do Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 23 de dezembro de 2022. Os servidores identificaram variações que fazem diferença no bolso do consumidor quando comparados a produtos do mesmo modelo, porém de marcas diferentes.

Diversas marcas de lápis, apontador, borracha, caderno, caneta, cola, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar, resma de papel ofício, tabuada, tesoura, corretivo, dicionário e agenda escolar foram pesquisados.

"O levantamento de preços realizado pelo Procon-RJ demonstra a importância de proibir a exigência de produtos de marca específica pelo estabelecimento de ensino, pois dependendo do fabricante, o preço pode variar bastante. Além disso, a pesquisa apontou produtos da mesma marca com diferentes preços em estabelecimentos diversos, o que ajudará o consumidor", avaliou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Ele ainda acrescenta: "E mesmo para o produto mais em conta, pode ser encontrada diferença de preços significativas, por isso, é importante o consumidor pesquisar marcas diferentes e em estabelecimentos distintos."

Na capital, o consumidor que optar por comprar uma caixa de lápis de cor com 12 unidades pode encontrar marcas com preços desde R$4,99 até R$49,90. Em Niterói, um dicionário poderia ser encontrado desde R$4,90 até R$62,00. Na Serra, uma simples borracha poderia custar de R$0,40, para a marca mais barata, até R$8,50 a mais cara.

Na região Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes, um apontador foi o produto que surpreendeu os fiscais. Na marca mais em conta, ele poderia ser encontrado por R$0,40. Já para marca mais cara, o produto chegava a custar R$15,90. Em Macaé, a massa de modelar, de diferentes marcas, variava de R$4,90 a R$39,90.

Os moradores de Cabo Frio vão encontrar diferença significativa de preço do apontador de dois furos, que poderia ser encontrado por R$1,79 até R$12,99.

Na internet o consumidor consegue encontrar maior variedade de produtos, e consequentemente, a variação de preços entre uma marca e outra pode atingir níveis bem mais altos do que nas lojas físicas. Por exemplo, uma borracha poderia ser encontrada por R$0,25 até R$8,16. Várias marcas de canetas esferográficas podem ser encontradas variando entre R$0,78 a R$22,29. O consumidor, porém, deve se atentar ao preço do frete, que pode impactar no custo final das compras se os produtos forem comprados em lojas distintas.

O Procon-RJ ressalta que todas as comparações de preços citadas foram feitas em relação a produtos de marcas diferentes e que nem todos os itens foram encontrados em todos os estabelecimentos verificados. Este levantamento é um retrato da ocasião em que foi realizada a pesquisa e não há a garantia de que o consumidor irá encontrar os mesmos preços no momento em que for realizar a compra. A coleta e análise de dados foi feita entre os dias 12 e 23 de dezembro.