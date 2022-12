Sondagem do Comércio de novembro coletou informações de 742 empresas entre os dias 1º e 27 deste mês - Foto Divulgação

Sondagem do Comércio de novembro coletou informações de 742 empresas entre os dias 1º e 27 deste mêsFoto Divulgação

Publicado 29/12/2022 10:08

Após despencar 10,8 pontos na passagem de outubro para novembro, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) ficou estável em dezembro ante novembro, permanecendo em 87,2 pontos, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 4,9 pontos, a segunda queda seguida após oito meses seguidos de altas.



Segundo a FGV, "o Icom estabilizou em dezembro em nível relativamente baixo, próximo ao que se observava em fevereiro".



"A estabilidade no mês ocorreu pela piora na percepção de vendas com o momento presente, e uma leve alta nas expectativas, mas que precisa ser relativizada pelo nível baixo que ainda se encontra. O cenário macroeconômico negativo parece refletir na confiança do comércio", diz a nota divulgada pela FGV.

"Enquanto persistir o período de inflação alta, juros em patamar elevado, consumidores com a renda média baixa e endividamento alto, é difícil imaginar uma volta à trajetória ascendente da confiança dos empresários do setor", acrescenta a nota.



Apesar da estabilidade no mês, houve alta em quatro dos seis segmentos do comércio pesquisados na Sondagem do Comércio. Já os componentes do Icom tiveram comportamento divergente em dezembro



O Índice da Situação Atual (ISA-COM) recuou 1,0 ponto, ficando em 88,7 pontos, menor nível desde março deste ano. "Os dois indicadores que compõem o ISA-COM também tiveram queda no mês, o volume de demanda atual caiu 1,2 ponto e a situação atual dos negócios, 0,7 ponto", afirma a FGV.



Já o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 0,9 ponto, atingindo 86,1 pontos. Conforme a FGV, é o menor nível desde julho passado. A nota divulgada pela entidade diz que essa queda foi influenciada "pela melhora do indicador que projeta a tendência dos negócios seis meses à frente, que subiu 2,8 pontos para 89,8 pontos. No entanto, no horizonte de curto prazo, as vendas previstas não se mostram otimistas. O indicador recuou 0,9 ponto para 82,8 pontos, o menor patamar desde março de 2021 (68,8 pontos)".



A Sondagem do Comércio de dezembro coletou informações de 742 empresas entre os dias 1º e 27 deste mês.