A festa, que não acontece desde a virada de 2019 para 2020, marca o retorno das comemorações após pandemiaFoto de divulgação Riotur/ Fernando Maia

Publicado 29/12/2022 15:54 | Atualizado 29/12/2022 15:57

Rio - A retomada da festa completa de Réveillon, que não acontece desde a virada de 2019 para 2020, deve resultar em um crescimento de 20% na arrecadação do ISS de turismo (serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres) para a Prefeitura do Rio. A expectativa é arrecadar R$14,2 milhões no mês de dezembro. Os cálculos são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação em parceria com a RioTur.

"O impacto para a cidade é enorme. No geral, a festa movimenta a economia carioca em cerca de R$2 bilhões de reais, segundo cálculos da FGV. Esse ano, depois de dois anos de pandemia, finalmente o Rio volta a ter o Réveillon que merece. Com isso, ganhamos não só em arrecadação, mas também na geração de emprego e renda para milhares de cariocas”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões.

Para todo o período do Verão 2023 — que vai de dezembro deste ano a março do ano que vem — a Prefeitura estima um crescimento de 20% em relação ao verão anterior, com uma arrecadação do ISS de turismo de R$ 64,1 milhões.

"O maior Réveillon do mundo está de volta em sua plenitude. A virada costuma atrair cerca de 2 milhões de pessoas e a expectativa para este ano é de chegar a 2,5 milhões. Temos praticamente 90% de ocupação na rede hoteleira e tudo indica que chegaremos a 100%. Este é o segundo maior evento turístico do Rio, perdendo apenas para o Carnaval", explica o presidente da RioTur Ronnie Aguiar.

Para efeitos de comparação, em dezembro de 2021, a arrecadação foi de R$ 11,8 milhões com o ISS de turismo, mais do que o dobro (107% de crescimento) da arrecadação de dezembro de 2020, o Réveillon mais impactado pela pandemia (R$ 5,7 milhões). Já o Verão de 2022 (dez/2021 a mar/2022) arrecadou R$ 53,4 milhões do ISS de turismo, quase o dobro do verão anterior (dez/20 até mar/21) que foi de R$ 27,7 milhões.