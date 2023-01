O senador Sergio Moro questionou a volta do Coaf à estrutura do Ministério da Fazenda - Cléber Mendes/Agência O Dia

Brasília - O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e senador eleito Sérgio Moro (União Brasil) postou nas redes sociais nesta terça-feira, 3, uma crítica sobre a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) à estrutura do Ministério da Fazenda, hoje comandado por Fernando Haddad (PT).O Coaf realiza o trabalho de prevenção e combate à corrupção e fazia parte da estrutura do Banco Central (BC), porém o órgão já integrou as estruturas tanto do ministério da Justiça, como também da Fazenda.Moro questiona na postagem, 'qual seria o motivo técnico que levou o novo Governo a transferir o COAF do Banco Central autônomo para o Ministério da Fazenda político?'.A administração do Coaf foi transferida em 2 de janeiro de 2019 da Fazenda para a Justiça, ainda quando Sergio Moro era ministro do governo Bolsonaro.Contudo, Bolsonaro apresentou uma medida provisória de reforma administrativa no Congresso Nacional, logo em maio daquele ano, destinando o Coaf à estrutura do Banco Central.Durante entrevista ao FlowPodCast no Youtube, Moro chegou a comentar sobre a decisão, alegando que houve um certo tipo de 'medo' do governo em manter o órgão na pasta da Justiça."O pessoal ali tinha medo, porque sabia que ali não tinha esquema, não tinha negócio", alegou Moro.