TIM chegou à marca de 5.570 cidades cobertas - Tânia Rêgo/Agência Brasil

TIM chegou à marca de 5.570 cidades cobertasTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 04/01/2023 16:35

A TIM chegou à marca de 5.570 cidades cobertas pela sua rede de telefonia e internet móvel, o que corresponde a 100% dos municípios do país. A cobertura leva em conta todas as tecnologias disponíveis - 3G, 4G e 5G, sendo o 4G o sinal preponderante.



A última das 5.570 cidades a receber o sinal foi Lagoinha do Piauí (PI), uma localidade que tem apenas 2.656 habitantes no interior do país. Além dela, as últimas da fila foram Água Fria de Goiás (GO), Brazabrantes (GO), Caldazinha (GO), Campo Limpo de Goiás (GO), Ribeirão Cascalheira (MT), Governador Jorge Teixeira (RO), Mirante da Serra (RO), Novo Aripuanã (AM), Silves (AM), Presidente Sarney (MA) e Satubinha (MA).

Segundo os últimos dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a operadora Vivo está presente em 5.252 municípios do país; já a Claro disponibiliza sinal em 5.184. O levantamento da agência reguladora foi realizado em setembro de 2022.



*Com informações de Estadão Conteúdo.