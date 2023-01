As aulas oferecidas pelo Instituto Guetto serão na modalidade on-line - Internet/Reprodução

Publicado 04/01/2023 12:53

Se você é afroempreendedor e tem um pequeno ou médio negócio, fique atento a esta oportunidade. O Instituto Guetto, instituição sem fins lucrativos dedicada à promoção da equidade racial, está em parceria com a Stroud Leadership Academy, organização norte-americana que treina e orienta jovens pessoas qualificadas em comunidades desfavorecidas no Brasil e nos Estados Unidos. O programa de quatro semanas chamado Black Academy será realizado todos os sábados a partir do dia 16. Este é um curso com bolsa 100% integral de formação para profissionais que desejam acelerar seu crescimento pessoal e sucesso empresarial. Para participar, basta acessar o link, clicando aqui . As inscrições vão até a próxima terça-feira, 10.

A metodologia usada é a Lean Six Sigma. Esta técnica de gestão ágil se baseia em usar determinadas ferramentas para aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e melhorar o serviço ou produto oferecido ao cliente, gerando um negócio de sucesso. O método é usado pela maioria das corporações das categorias Fortune 500 e Global 2000 em todo o mundo, para resolver problemas de negócios. Muitos micronegócios, startups de tecnologia e outras pequenas empresas usam estas ferramentas de gerenciamento para aumentar as vendas e ampliar sua lucratividade.

Serão quatro aulas on-line, das 9h às 12h todos os sábados, e serão ministradas por Frank Shines, descendente da pioneira Stroud Family, cofundador da Stroud Leadership Academy e consultor de gestão Master Black Belt que trabalhou com a IBM e a Ernst & Young. Outra facilitadora do método é Lucia Fernandes Stanislas, vice-presidente da Stroud Leadership Academy e empreendedora social, com mais de 20 anos de experiência adquirida nos Estados Unidos e Angola. Os dois são duas personalidades conhecidas internacionalmente por promover educação de qualidade para negros no mundo.

Parte da equipe do Instituto Guetto, também formada na Stroud, também dará aulas na Black Academy: Rosana Fernandes, diretora executiva da instituição, jornalista e pós-graduada em comunicação empresarial; Monelle Ayaba Mensah, analista de captação de projetos e recursos e bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela UFRJ; e Alabê Nunjara, diretor de Políticas Públicas e Relações Internacionais, além de mestre em Ciência Política. Todos dividirão seus conhecimentos com 12 alunos selecionados.