A primeira semana de 2023 inicia com a oferta de 4.965 de emprego e estágio em todo o Rio de Janeiro - Foto Agência Brasil

Publicado 02/01/2023 18:45

Rio - O ano de 2023 começou com boas oportunidades de trabalho e de estágio em todo estado do Rio de Janeiro. Na virada de ano, o mercado fluminense está com 4.965 ofertas de emprego e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 2.601 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTU





A lista inclui oportunidades para as funções de doméstica (61 vagas) para trabalhar na Zona Sul; para motorista carreteiro em Campo Grande (25 vagas); e babá (24 vagas), com disponibilidade para trabalhar na Barra da Tijuca, Botafogo e Recreio.



Os interessados devem, preferencialmente, preencher o formulário online (



Os candidatos podem também comparecer a um dos sete Centros Municipais de Emprego, das 8 às 16h, que ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 921), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD- exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), único que tem horário diferenciado, das 9 às 17h. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), inicia a primeira semana de 2023 com 421 vagas de emprego na capital e na região metropolitana. Os postos abertos abrangem todos os níveis de escolaridade. Do total, 154 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial varia entre R$1.187,00 a R$3.674,00.A lista inclui oportunidades para as funções de doméstica (61 vagas) para trabalhar na Zona Sul; para motorista carreteiro em Campo Grande (25 vagas); e babá (24 vagas), com disponibilidade para trabalhar na Barra da Tijuca, Botafogo e Recreio.Os interessados devem, preferencialmente, preencher o formulário online ( https://bit.ly/3PkfegX ), mas podem também enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com Os candidatos podem também comparecer a um dos sete Centros Municipais de Emprego, das 8 às 16h, que ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 921), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD- exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), único que tem horário diferenciado, das 9 às 17h.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 1.427 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ, em todo o estado do Rio de Janeiro. Em ambos os casos, os respectivos sistemas realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.





Já pelo Sine, são 483 oportunidades captadas para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio. Na metropolitana, há 444 chances, entre as quais 218 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 posições para ajudante de cozinha, no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.200,00. Também há 50 vagas para repositor de mercadorias, nos bairros de Tijuca, Cordovil e Catete. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 50 vagas para operador de supermercados, nos bairros de Méier, Penha e Madureira, exclusivamente para pessoas já aposentadas



No Médio Paraíba, são disponibilizadas 37 oportunidades para diferentes funções, incluindo 10 para operador de produção, em Itatiaia, com salários de até R$ 2.400,00, além de uma vaga para motorista carreteiro e uma para técnico em segurança do trabalho, ambos com salários de até R$ 3.600,00. Na região Serrana, são duas vagas para a cidade de Teresópolis, sendo uma para empregado doméstico e uma para vendedor, todos no bairro de Várzea, com salários de cerca de R$ 1.200,00.



A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e Aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site O aplicativo Mais Trabalho RJ oferece 944 vagas em diferentes municípios do Rio. Somente na capital são 308 oportunidades; em Volta Redonda, 223; Barra Mansa tem 128 e Niterói, 61. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 121 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejem melhorar seu currículo e as chances de conseguir o sonhado emprego.Já pelo Sine, são 483 oportunidades captadas para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio. Na metropolitana, há 444 chances, entre as quais 218 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 posições para ajudante de cozinha, no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.200,00. Também há 50 vagas para repositor de mercadorias, nos bairros de Tijuca, Cordovil e Catete. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 50 vagas para operador de supermercados, nos bairros de Méier, Penha e Madureira, exclusivamente para pessoas já aposentadasNo Médio Paraíba, são disponibilizadas 37 oportunidades para diferentes funções, incluindo 10 para operador de produção, em Itatiaia, com salários de até R$ 2.400,00, além de uma vaga para motorista carreteiro e uma para técnico em segurança do trabalho, ambos com salários de até R$ 3.600,00. Na região Serrana, são duas vagas para a cidade de Teresópolis, sendo uma para empregado doméstico e uma para vendedor, todos no bairro de Várzea, com salários de cerca de R$ 1.200,00.A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e Aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas está com mais de 416 vagas abertas para diversas profissões na capital, região metropolitana e interior do Rio. A ação de empregos oferece oportunidades nas seguintes áreas: açougueiro (6 vagas), atendente de farmácia (11), auxiliar administrativo (40), auxiliar de carga e descarga (30), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de portaria (6), auxiliar de serviços Gerais (140), auxiliar de reciclagem (3), operador de caixa (18), repositor de mercadorias (26), telemarketing (115) e vendedor externo (16).

Os candidatos interessados devem entrar no gerandovidas.com.br portalemprego.com.br para consultar detalhes da oferta, como condições do contrato de trabalho, valor do salário e realizar as inscrições para as vagas em aberto.

Ocyan



A Ocyan oferta mais de 100 vagas abertas para início imediato na área de óleo e gás (embarcado ou em terra). O cadastro pode ser realizado no site da empresa, na página Nossa Gente:

AgeRio







A bolsa para as seis horas diárias é de R$ 1.957,16, além de auxílio-transporte e vale-refeição. O edital com mais informações e inscrições está disponível no site A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) abriu, nesta semana, seis vagas de estágio para estudantes das seguintes carreiras: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, economia, relações públicas e direito. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro, com início de estágio previsto para fevereiro de 2023.A bolsa para as seis horas diárias é de R$ 1.957,16, além de auxílio-transporte e vale-refeição. O edital com mais informações e inscrições está disponível no site https://www.agerio.com.br/estagios/

Mudes





As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (70), engenharia (37) e comunicação social (49). Ainda há vagas para estudantes de arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 20 no total e também 9 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 48 vagas. Sendo técnico em administração (12) e eletrotécnica (6). Há vagas também para técnico em turismo, técnico em segurança do trabalho, técnico em higiene dental entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( A Fundação Mudes inicia a semana com 234 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site www.mudes.org.br As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (70), engenharia (37) e comunicação social (49). Ainda há vagas para estudantes de arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 20 no total e também 9 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 48 vagas. Sendo técnico em administração (12) e eletrotécnica (6). Há vagas também para técnico em turismo, técnico em segurança do trabalho, técnico em higiene dental entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( gedipcal@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.361 oportunidades de estágio, sendo que 1.405 para Ensino Superior. Está aberto o recrutamento para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem enviar currículo para programapcd@cieerj.org.br

Barra Mansa: administração (70), comunicação social (2), construção civil (6), ciências contábeis (4), ciências econômicas (1), design (1), informática (3), jurídico (12), letras (1), marketing (2), produção mecânica (1), engenharia ambiental (1) e indústria (1).



Campos: administração (6), jurídico (1), informática (2), meio ambiente (2) e educação (3).



Duque de Caxias: administração (2), ciências contábeis (2), esportes (1), química (1), construção civil (1) e biologia (1).



Macaé: administração (13), comunicação social (2), informática (1), educação (1), produção mecânica (1), marketing (1), ciências contábeis (1) e engenharia de produção (1).



Niterói: administração (25), biblioteconomia (1), comunicação social (4), construção civil (4), ciências contábeis (7), educação (21), química (1), elétrica-eletrônica (2), informática (4), jurídico (7), marketing (4), letras (5), design (2), produção mecânica(2), indústria (1), turismo/lazer(2), engenharia de produção (1) e comércio exterior (1).



Nova Friburgo: contabilidade (1), administração (1), informática (1) e jurídico (1).



Nova Iguaçu: administração (37), comunicação social (9), construção civil (6), educação (3), esportes (6), informática (4), jurídico (11), elétrica-eletrônica (1), farmácia(1), letras (1), marketing (2), meio ambiente (2), produção mecânica(1) e saúde (1).



Petrópolis: administração (43), comunicação social (2), construção civil (2), ciências contábeis (9), educação (24), elétrica-eletrônica (3), psicologia (2), meio ambiente (1), informática (4), licenciatura (6), marketing (4), produção mecânica (2), arquitetura e urbanismo (2), saúde (1), turismo e lazer (3) e engenharia de produção (1).



Resende: administração (2), comunicação social (1), ciências contábeis (1), educação (10), licenciatura (1), informática (1), jurídico (1), meio ambiente (1), psicologia (3), nutrição (4) e engenharia de produção (1).



Rio de Janeiro: administração (210), ciências econômicas (11), comunicação social (40), construção civil (23), ciências contábeis (55), design (11) educação (5), elétrica-eletrônica (13), gastronomia (7), informática (49), jurídico (55), letras (6), marketing (20), meio ambiente (3), nutrição (4), produção mecânica (6), psicologia (4), saúde (1), química (3), turismo e lazer (15), engenharia de produção (27), segurança (1), arquitetura e urbanismo (5), engenharia ambiental (6), arquivologia (6), artes (3) e esportes (3).



Três Rios: administração (21), agropecuária (2), arquitetura e urbanismo (4), ciências contábeis (4), ciências econômicas (2), comunicação social (12), construção civil (7), design (2), educação (175), esportes (5), indústria (4), informática (6), farmácia (1), jurídico (22), marketing (3), meio ambiente (1), nutrição (3), psicologia (9), serviço social (2), transportes (1), turismo e lazer (2), saúde (25) e letras (3).



Teresópolis: administração (8), ciências contábeis (2), informática (2), jurídico (7), licenciatura (1), psicologia (1), engenharia de produção (2), educação (3), química (1), saúde (1), construção civil (1), design (1) e marketing (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio para Ensino Médio e de nível técnico, o Ciee concentra 956 vagas.



Barra Mansa: Aprendiz (32), Ensino Médio (74), técnico em administração (5) e técnico em saúde (1).



Campos: Ensino Médio (15), técnico em informática (1), técnico em química (1) e técnico em administração (1).



Duque de Caxias: Aprendiz (1) e técnico em química (2).



Macaé: Aprendiz (37), Ensino Médio (7), técnico em administração (13), técnico em alimentos (1) e técnico em segurança (1).



Niterói: Aprendiz (59), Ensino Médio (31) e técnico em administração (4).



Nova Friburgo: Aprendiz (2) e Ensino Médio (1).



Nova Iguaçu: Aprendiz (16), Ensino Médio (47), técnico em administração (6), técnico em mecânica (1), técnico em elétrica-eletrônica (3) e técnico em saúde (2).



Petrópolis: Aprendiz (36) e Ensino Médio (16).



Resende: Aprendiz (6) e Ensino Médio (10).



Rio de Janeiro: Aprendiz (331), Ensino Médio (99), técnico em administração (1), técnico em mecânica (3), técnico em construção civil (9), técnico em elétrica-eletrônica (6), técnico em indústria (5), técnico em informática (14), técnico em marketing (1), técnico em saúde (6) e técnico em química (5).



Teresópolis: Aprendiz (2) e Ensino Médio (8).



Três Rios: Aprendiz (8), Ensino médio (17), técnico em administração (3), técnico em indústria (1), técnico em marketing (2), técnico em meio ambiente (1) e técnico em transportes (2).

Grupo Salta Educação