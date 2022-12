Os alunos do curso vão aprender como produzir podcast - Internet/Reprodução

Publicado 30/12/2022 05:00

O Pólen, Polo de Inovação da Unisuam, vai promover um curso de criação de podcasts para aqueles que desejam capacitação na área. Com de aulas presenciais de carga horária total de 10 horas, jovens de 18 a 29 anos do Rio de Janeiro serão capazes de produzir, editar e criar conteúdos em áudio. Além disso, uma oficina de fotografia será oferecida junto com o curso, ambos realizados na sede do Pólen, na Avenida Paris, 121, em Bonsucesso.

Os candidatos precisam morar nos complexos do Alemão, Manguinhos ou Maré. Serão abertas 10 turmas com cinco participantes cada; as aulas têm previsão de início em janeiro de 2023 e os alunos poderão utilizar o estúdio de gravação do Pólen.

Segundo a direção do polo, a demanda existente justifica a criação do curso. O Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo, segundo a plataforma cupomvalido.com.br, com dados da Statista e IBOPE. Entre março de 2021 a março de 2022, mais de 40% de brasileiros ouviram podcasts pelo menos uma vez.

Para Diego Braga, gestor do Pólen, o país possui um número expressivo de ouvintes. “Aprender a criar e editar conteúdo especificamente para podcasts é uma forma de gerar uma nova fonte de renda para os jovens através de novos negócios. Estes futuros profissionais vão poder comunicar-se e tornar-se profissionais ainda mais experientes”, comenta.