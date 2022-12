Prefeitura do Rio abre 41 vagas para o concurso público da Controladoria Geral do Município para os cargos de contador e técnico de controle interno - arquivo O DIA

Prefeitura do Rio abre 41 vagas para o concurso público da Controladoria Geral do Município para os cargos de contador e técnico de controle internoarquivo O DIA

Publicado 30/12/2022 15:48

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, abre 41 vagas para o concurso público da Controladoria Geral do Município (CGM-Rio). As vagas serão distribuídas entre contador (40) e técnico de controle interno (1). O edital foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 30.

Para concorrer, o candidato preciso ter nível superior em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). No caso da vaga de contador, é necessário ter diploma de conclusão no curso de nível superior em Ciências Contábeis, além de ter registro no respectivo conselho de classe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 e o vencimento-base é de R$ 1.833,63, acrescidas as Gratificações de Controle Interno, nos valores de R$ 6.763,47 e R$ 1.578,14. Com isso, a remuneração inicial chega a R$ 10.175,24.

Os interessados devem se inscrever de 9 de janeiro até 9 de fevereiro de 2023, incluindo sábados, domingos e feriados, somente via internet no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/cgmrj23

Para o cargo de contador, o concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva composta por questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. Quem concorrer ao cargo de técnico de controle interno passará apenas pela etapa da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão feitas com 100 questões para cada cargo nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Direito Administrativo/Constitucional e Conhecimentos Específicos pertinentes a cada especialidade.

As provas serão realizadas no dia 2 de abril de 2023. O horário da prova para o cargo de contador será das 8h às 13h e para o cargo de técnico de controle interno será das 15h às 20h. Os locais para realização das provas serão divulgados no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/cgmrj23 a partir do dia 27 de março de 2023.

"Estamos animados com a realização deste concurso para a recomposição do nosso quadro de servidores. A tendência é que haja um aumento de vacância ao longo dos próximos anos em função das aposentadorias previstas. O candidato que não ficar dentro do numero de vagas previstas, não deve perder as esperanças, há chance de ser chamado no futuro dentro do seu prazo de validade", disse Gustavo Bramili, Controlador Geral da CGM-Rio.