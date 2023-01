VLT Carioca abre vagas para jovens aprendizes - Divulgação

Publicado 04/01/2023 18:20 | Atualizado 04/01/2023 18:21

Rio - O VLT Carioca recebe inscrições para cinco vagas de emprego. Até esta quinta-feira (5), mulheres de 18 a 22 anos com Ensino Médio Completo podem se candidatar às oportunidades de jovem aprendiz, para atuação como eletricista industrial. A contratação acontece em parceria com a Firjan, e o curso será realizado na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Vicente de Carvalho.

Nas atribuições da função estão o auxílio na inspeção e manutenção em sistemas de sinalização; execução, com apoio da supervisão da área, tarefas em equipamentos hidráulicos e pneumáticos; apoio na leitura e interpretação de desenhos mecânicos e diagramas; suporte na manutenção em equipamentos metroferroviários e atuação na análise e parecer técnico de processos de manutenção.

Também há três oportunidades abertas na área de manutenção. As vagas para Técnico em Manutenção exigem curso técnico em eletrotécnica, elétrica, automação, mecatrônico ou eletrônico; experiência em manutenção de Subestações e com sistema de Gestão de Manutenção, além de conhecimento em Pacote Office. Já para atuar como Oficial de Manutenção Predial é preciso ter Ensino Médio completo e experiência no cargo.

Como benefícios a empresa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada, salário compatível com o mercado, entre outros.

As pessoas interessadas devem acessar o link disponível na seção Trabalhe Conosco do site vltrio.com.br.