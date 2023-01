Lula e o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasília - O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, revelou nesta quarta-feira (4), que irá propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com a assessoria de imprensa do ministro, a medida tem o objetivo de "preservar a poupança do trabalhador e garantir a real finalidade" do benefício, já que a modalidade "descaracteriza a função do fundo de socorrer o cidadão no momento de desemprego".

Ainda segundo a assessoria de Marinho, antes da medida ser levada a Lula, a proposta será discutida com o conselho curador do FGTS e às centrais sindicais.

Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque-aniversário.

Os trabalhadores que quiserem sacar o benefício neste mês de janeiro já podem fazê-lo. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.



Confira o calendário do saque-aniversário em 2022



Janeiro - saque entre 2 de janeiro e 31 de março;

Fevereiro - saque entre 1º de fevereiro e 28 de abril;

Março - saque entre 1º de março e 31 de maio;

Abril - saque entre 3 de abril e 30 de junho;

Maio - saque entre 2 de maio e 31 de julho;

Junho - saque entre 1º de junho e 31 de agosto;

Julho - saque entre 3 de julho e 29 de setembro;

Agosto - saque entre 1º de agosto e 31 de outubro;

Setembro - saque entre 1º de setembro e 30 de novembro;

Outubro - saque entre 2 de outubro e 29 de dezembro;

Novembro - saque entre 1º de novembro e 31 de janeiro de 2024;

Dezembro - saque entre 1º de dezembro a 29 de fevereiro de 2024.