Custo da cesta básica é de R$ 752,74 no Rio - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 10/01/2023 11:24 | Atualizado 10/01/2023 11:30

O Rio de Janeiro teve um registro de 12,98% de aumento no valor da cesta básica de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. O dado foi divulgado pela pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), que apontou ainda que o valor da cesta no estado é o 4º maior do Brasil, custando R$ 752,74. Na frente do Rio estão: São Paulo (R$ 791,29), Florianópolis (R$ 769,19) e Porto Alegre (R$ 765,63).

Confira a lista:

Lista divulgada pela DIEESE Divulgação/DIEESE

A DIEESE mostrou ainda que 11 produtos tiveram elevação de preço ao longo do ano de 2022. São eles: batata (67,98%); farinha de trigo (36,15%); banana (32,78%); leite integral (26,67%); manteiga (25,16%); pão francês (15,68%); tomate (8,25%); arroz agulhinha (7,3%); carne bovina de primeira (2,97%); café em pó (2,28%); e óleo de soja (1,62%). Já o feijão preto e o açúcar refinado registraram diminuições de valor de 3,38% e 0,89%, respectivamente.

A pesquisa, que é realizada mensalmente, apontou ainda aumento de 0,47% no preço dos alimentos entre novembro e dezembro. A elevação foi no tomate (11,70%); feijão preto (7,97%); óleo de soja (6,43%); arroz agulhinha (4,56%); açúcar refinado (2,29%); café em pó (1,76%); farinha de trigo (1,15%); pão francês (0,40%); e carne bovina de primeira (0,12%). A queda foi na batata (-11,28%); leite integral (-3,81%); banana (-3,52%); e manteiga (-0,04%).

Cesta x salário mínimo

Em dezembro de 2022, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 122 horas e 32 minutos. Em novembro, a jornada necessária foi calculada em 121 horas e 02 minutos. Em dezembro de 2021, a média foi de 119 horas e 53 minutos.

"Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso 3 nacional comprometeu, em dezembro de 2022, 60,22% do rendimento para adquirir os mesmos produtos que, em novembro, demandavam 59,47%. Em dezembro de 2021, a média foi de 58,91%", afirmou o DIEESE.