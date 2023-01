Parcelamento de despesas é a opção para muitos consumidores no início do ano - Divulgação

Parcelamento de despesas é a opção para muitos consumidores no início do anoDivulgação

Publicado 10/01/2023 12:54

O novo ano começou e as despesas típicas do período batem à porta, como IPTU, IPVA, material escolar, entre outros. Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com consumidores fluminenses sobre os gastos de início de ano mostra que mais de 1/3 dos fluminenses que possuem essas despesas vão optar pelo parcelamento. Em contrapartida, 52,7% dos entrevistados afirmam que iniciaram o ano sem dívidas.



Dos 50,4% dos informantes que afirmaram possuir esse gasto, 50,8% pretendem parcelar o IPTU, e outros 43% quitarão à vista. 6,3% dos entrevistados afirmaram que não sabem como irão quitar. No ano passado, 51,1% parcelaram o tributo e 46,6% pagaram à vista.



Entre os 36,7% dos entrevistados que pagam IPVA, 51% pretendem parcelar e 43,1% pagarão de uma única vez. Em 2022, 49,8% preferiram parcelar e 46,3% quitaram em uma única vez.



Dos 26,7% dos consumidores que terão gastos com matrícula escolar, 66,8% pretendem pagar à vista e 30,3% devem parcelar esse gasto. No ano anterior, 67,9% pagaram à vista e 30,7% parcelaram essa despesa.



Já os 26,5% dos informantes que possuem despesas com material escolar, 48,3% devem pagar à vista e 46,9% pretendem parcelar. No último ano, 52,3% pagaram à vista e 46,3% optaram pelo parcelamento.



Em relação aos consumidores que possuem esses gastos de início de ano, 58,2% afirmam que não costumam guardar uma reserva ao longo do ano anterior para quitar esse tipo de despesa, seguidos por 41,8% que conseguiram guardar um valor para pagamento desses gastos.

A sondagem ocorreu entre os dias 4 e 5 de janeiro e contou com a participação de 790 consumidores da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter informações relativas às despesas dos fluminenses no início de ano e a forma como estas serão pagas.