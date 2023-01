As inscrições para as bolsas de estudo vão até o dia 31 - Internet/Reprodução

As inscrições para as bolsas de estudo vão até o dia 31Internet/Reprodução

Publicado 10/01/2023 16:44

O período de inscrições para o Impacta, programa que oferece bolsas de estudos a alunos de baixa renda em escolas do Grupo Salta Educação, o maior de educação básica do país, entrou na reta final. No Rio de Janeiro, são 289 vagas para as escolas das redes Pensi e Elite, que fazem parte do grupo. Os interessados têm até o dia 31 para se inscrever.

O foco são estudantes oriundos da rede pública de ensino. Podem participar do processo alunos que, este ano, vão cursar do 8º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio. A inscrição é gratuita e o processo seletivo, composto por cinco fases, é 100% on-line.

Para participar do programa, é preciso ter renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa; ser aluno da rede pública e ter cursado entre o 7° ano do Ensino Fundamental e a 1° série do Ensino Médio no ano de 2022, ou seja, a série imediatamente anterior à qual está ingressando em 2023, além de ter cursado a maior parte do seu segmento escolar na rede pública.

O processo seletivo é dividido em cinco fases:

- Inscrição: Na primeira etapa, o candidato deverá preencher a inscrição no site do Impacta

- Prova on-line de Português e Matemática;

- Documentação: Os candidatos deverão enviar documentos que comprovem as condições socioeconômicas para participação do Impacta;

- Vídeo: O candidato deverá gravar um vídeo de até um minuto, explicando por que deseja ser um aluno Impacta;

- Entrevista: Os candidatos, junto às famílias, passarão por uma entrevista com os diretores das escolas parceiras e a equipe do Impacta.

- Aprovação: Os candidatos serão encaminhados para matrícula na escola escolhida.