Maior parte das vagas na Hurb é para profissionais da área de Tecnologia - Divulgação

Publicado 05/01/2023 18:40

O Hurb, plataforma de viagens on-line, começa o ano com 50 vagas em aberto e a área mais requisitada é a de Tecnologia, com 26 oportunidades. A empresa de tecnologia busca 21 desenvolvedores com diferentes objetivos, além de um líder para esse time, que será focado em software. A companhia está à procura também de um gerente e três analistas de suporte para compor a área. Já o setor de Produto conta com três vagas abertas e as funções são voltadas para satisfação do viajante, precificação e operações.

As demais vagas são categorizadas pelos pilares de governança, otimização e engajamento. Elas abrangem posições desde jovem aprendiz e trainee, que ficarão no time de Customer Experience, a cargos de liderança em Travel Supplier. O Hurb também conta com oportunidades para profissionais sênior nas áreas de Data Science, Financeiro e People.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos estão: planos de saúde e odontológico, vale-transporte ou combustível, férias ilimitadas, Self-growth para investimento em educação e saúde, café da manhã e lanche no escritório.

Visando à integração e o bem-estar dos colaboradores, a companhia proporciona diversas atividades, como prática de yoga, jiu-jitsu e futebol, shiatsu, manicure, happy hour e short friday.