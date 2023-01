Programa da PwC oferece oportunidades para recém-formados e estudantes de graduação - Andrea Piacquado/Pexels

Publicado 05/01/2023 12:32

A PwC Brasil, empresa global de prestação de serviços profissionais, está com inscrições abertas para a seleção de uma nova geração de solvers — pessoas que se unem de formas inesperadas para criar soluções inovadoras para os mais variados desafios, ajudando as organizações a construir confiança e entregar resultados sustentáveis. O Programa é aberto a estudantes universitários ou profissionais recém-formados. Os interessados podem candidatar-se até 13 de fevereiro no site da PwC Brasil. Para a área de Consultoria Tributária, as inscrições vão até dia 31 de janeiro.



A PwC atua na prestação de serviços nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de negócios e em tecnologia e assessoria em transações a clientes dos mais variados segmentos. O programa, único no mercado, foi desenvolvido para preparar profissionais com profundo domínio do mundo digital. Ele identifica pessoas que buscam desenvolvimento contínuo, conhecimento de variadas indústrias, além de interesse em trabalhar em equipes multiculturais em um ambiente de constante inovação.



A oportunidade de crescimento na empresa foi o fator destacado por Mateus Martini, da área de Tax. Ele iniciou a carreira no programa de nova geração de solvers da PwC e, em menos de dois anos, já conquistou uma promoção. “A PwC é uma empresa que oferece muitas oportunidades. Entrei em 2021 e, em menos de dois anos, já vou virar sênior. As equipes em geral acolhem muito bem as pessoas novas que chegam e a fase de adaptação foi bem tranquila e as oportunidades aqui valem muito a pena”, conclui.

As vagas disponíveis são para as áreas de Consultoria Tributária, Consultoria de Negócios e Consultoria em Tecnologia. Os requisitos exigidos são:

· Estudantes ou recém-formados(as) na graduação;



· Cursos de acordo com a necessidade de cada vaga;



· Inglês no nível requerido para a vaga;



· Disponibilidade para trabalhar oito horas por dia, 40 horas semanais. Caso esteja cursando a universidade em período diferente do noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para a noite;



· Se for estrangeiro(a), é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.