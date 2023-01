Colégio Pedro II, unidade do Humaitá - Divulgação/CPII

O Colégio Pedro II lançou um edital para contratação de professores substitutos. Entre as vagas, estão para: Anos Iniciais, Administração, Artes Visuais, Biologia, Ciência da Computação, Dança, Direito, Educação Física, Educação Infantil, Educação Musical, Espanhol, Francês, História, Informática Educativa, Inglês, Libras, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Teatro e Turismo. As inscrições tiveram início nesta quarta-feira, 4, e vão até 29 de janeiro.

Para concorrer é preciso ter 18 anos ou mais, ter disponibilidade para cumprir contrato de 40 horas semanais, ter exercido os direitos políticos, não ter impedimentos para firmar contrato com órgão público federal e ter concluído curso reconhecido na área de atuação/disciplina a que concorre e apresentar o respectivo diploma, expedido por instituição reconhecida pelo MEC. Todas as regras do processo seletivo estão no edital





Os candidatos devem se inscrever de 4 a 29 de janeiro pela



Os candidatos devem se inscrever de 4 a 29 de janeiro pela página de Concursos e Seleções do CPII. A taxa de inscrição é de R$ 60 e deve ser paga exclusivamente no Banco do Brasil.

Os pedidos de isenção da taxa devem ser feitos de 4 a 8 de janeiro. A remuneração varia de R$ 3.130.85 a R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato. Os professores substitutos serão contratados pelo prazo de até um ano, prorrogável até dois anos.

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência financeira, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/2008, informando durante a inscrição o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico. Também podem solicitar isenção candidatos que tenham doado medula óssea, conforme Lei nº 13.656/2018, seguindo as orientações do edital (item 2.10).



A seleção será dividida em duas etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. A Etapa I será de análise de títulos e a Etapa II composta por entrevista com foco pedagógico, de acordo com as especificidades da área a que concorre. O resultado final será divulgado em 20 de abril.



Após a aprovação no processo seletivo, a contratação de candidatos obedecerá a ordem de classificação, a necessidade da instituição e a disponibilidade financeiro-orçamentária.