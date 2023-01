As vagas oferecidas pela rede Assaí são para contratação imediata - Divulgação

Publicado 06/01/2023 17:38

O Assaí Atacadista está com mais de 180 vagas de emprego abertas para filiais no Estado. As oportunidades, para contratação imediata, são para integrar o seu atual parque de lojas, escritórios e centros de distribuição. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e cargos — entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

A companhia oferece remuneração compatível com o mercado e pacote de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, refeitório nas unidades, seguro de vida, cesta básica, enxoval de bebê para pais e mães, dente outros. O Assaí possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o Brasil.