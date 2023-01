No momento da inscrição, o candidato deve fornecer dados de identificação e sobre suas condições sociais e econômicas - Divulgação: PUC-Rio

Publicado 06/01/2023 12:07 | Atualizado 06/01/2023 12:15

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) está com as inscrições abertas para o Pré-Vestibular Comunitário de 2023. Os alunos interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site do programa até o dia 25 de janeiro. No momento da inscrição, o candidato deve fornecer dados de identificação e sobre suas condições sociais e econômicas.

O curso é promovido pela Pastoral Universitária Anchieta e, segundo o grupo, a inciativa tem como "principal objetivo compartilhar conhecimentos na universidade, dando oportunidade de ingresso a mais pessoas no ensino superior de maneira mais democrática".

Os estudantes serão preparados para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para os vestibulares da PUC-Rio e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). As aulas irão acontecer presencialmente no campus da institutição, em dois turnos, de segunda a sexta-feira: tarde (14h às 17h20) para alunos com 16 anos ou mais; e noite (19h às 22h20) para alunos com 18 anos ou mais.

Somente poderá se inscrever aqueles com idade mínima de 16 anos completos até 26 de fevereiro de 2022, e que já tenham concluído o Ensino Médio ou que estejam matriculados para o 3° ano do Ensino Médio em 2023 em escolas públicas. Quem não cumpre esses critérios será desclassificado.

Os candidatos aprovados na etapa de inscrição serão convocados por e-mail para uma entrevista na Pastoral Universitária Anchieta, no campus Gávea da PUC-Rio. No dia da entrevista, o aluno deve comparecer na hora agendada e apresentar a sua documentação completa e de seu grupo familiar, podendo ser cópia legível.

No caso de inscritos menores de idade é necessário a presença do responsável legal na entrevista. O candidato que não comparecer à entrevista no dia e horário agendados ou que não apresentar todos os documentos necessários, será automaticamente desclassificado.