Curso de formação de programadores low-code terá duração de 10 horas - Divulgação

Curso de formação de programadores low-code terá duração de 10 horasDivulgação

Publicado 07/01/2023 10:35

A Academia RafaOutSystems, primeira escola digital especializada na formação de programadores OutSystems, linguagem low-code no Brasil, está com inscrições abertas para o seu primeiro curso on-line e gratuito. O low-code é uma linguagem fácil, intuitiva, visual e com pouca ou nenhuma necessidade de conhecimento em código. O workshop começa nesta segunda-feira, 9. Os conteúdos ficarão sempre disponíveis no período da manhã. Além disso, os participantes receberão certificado.

“É uma oportunidade para quem quer dar os primeiros passos na carreira de programador. Qualquer pessoa pode aprender a programar em low-code, começando do zero, sem conhecimento prévio na área de tecnologia. É uma excelente porta para ingressar no promissor mercado de TI”, explica Rafael Pereira, especialista em TI e fundador da Academia.O mercado para programadores low-code vive um momento de expansão. Até 2025, 70% dos softwares corporativos desenvolvidos no mundo serão baseados nessa linguagem, segundo a Gartner, uma das principais empresas mundiais especializadas em pesquisa e consultoria em tecnologia da informação. No Brasil, são apenas 53 mil pessoas formadas por ano em Tecnologia, mercado esse que conta com uma demanda média anual de 159 mil profissionais com perfil tecnológico. Há um grande déficit de mão de obra, é o que aponta o estudo "Demanda de Talentos e Estratégia", publicado pela Brasscom, em dezembro de 2021. O relatório estima que as empresas de tecnologia demandem 797 mil talentos de 2021 a 2025.Durante o curso, os alunos terão aulas sobre construir front, back, integrações, mobile, além de aprender a programar sete vezes mais rápido que um profissional tradicional. “O tempo necessário para a formação de um profissional de programação low-code é outra grande vantagem para quem deseja ingressar na área de TI. Em poucos meses, conseguimos educar um aluno do zero até um conhecimento intermediário, apto para ser inserido no mercado”, afirma Rafael.Sem limite de vagas, a capacitação será 100% on-line e gratuita, com duração de dez horas de aula. O curso começa nesta segunda, 9. Para se inscrever no workshop, basta acessar o site https://www.rafaoutsystems.com/GoSP7X