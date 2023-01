Pessoas jurídicas poderão renegociar débitos no mutirão promovido pelo Procon-RJ - Internet/Reprodução

Pessoas jurídicas poderão renegociar débitos no mutirão promovido pelo Procon-RJInternet/Reprodução

Publicado 11/01/2023 15:37

No último ano, os eventos voltados a negociações de dívidas realizados pelo Procon-RJ já atenderam quase 5 mil consumidores, com percentuais de acordo acima de 75% e descontos que chegaram a mais de 90%. Desta vez, a autarquia realizará um mutirão inédito, voltado para consumidores pessoas jurídicas que foram impactados pela crise gerada na pandemia. O evento ocorrerá dos dias 23 a 27 de janeiro.

As instituições bancárias que estão confirmadas até o momento são o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Também já confirmaram a participação as concessionárias de Serviço Público Águas do Rio, Iguá, Zona Oeste Mais, Cedae, Águas de Niterói, Águas do Imperador, Águas de Nova Friburgo, Águas de Juturnaíba, Águas do Paraíba, Enel, Light e Naturgy, e as empresas de telecomunicações Claro, Tim e Vivo.

"O objetivo é facilitar a negociação de débitos de pessoas jurídicas, em especial dos microempreendedores individuais (MEI), empresas de pequeno porte (EPP) e microempresas, oriundos de relações de consumo com Instituições Financeiras, concessionárias de serviços públicos e empresas de telecomunicações", explica o presidente da autarquia, Cássio Coelho.