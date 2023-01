Curso de atendimento pré-hospitalar terá duração de três dias - Reprodução

Publicado 11/01/2023 11:21

Estão abertas as inscrições do mês de janeiro para as turmas gratuitas do curso de Atendimento Pré-Hospitalar realizado pela Ecoponte. Os cursos são ministrados pela Enseg, empresa responsável pelo atendimento médico prestado aos usuários da Ponte Rio-Niterói. As aulas, que ocorrerão entre os dias 24 e 26, abordarão os seguintes temas: Doenças do Sistema Respiratório, Análise primária no traumatizado e Análise secundária no traumatizado.





Programação As inscrições devem ser feitas pela internet, acessando a página https://forms.gle/CJFod2YVSY2qZtUD8 . O curso consiste em turmas para leigos e outras específicas para profissionais de saúde. Os treinamentos acontecem na sede da Enseg,na Avenida Coletoras, s/n - Distrito Industrial, em Itaguaí. Em caso de dúvidas, os interessados devem enviar e-mail para ouvidoria@ecoponte.com.br.

Dia 24 — Doenças do sistema respiratório (leigos)



Alergias (8h às 10h); Asma (10h às 12h); bronquite (13h às 15h); pneumonia (15h às 17h);



Dia 25 — Análise primária do traumatizado (profissionais de saúde)



O que é a Avaliação Primária (8h às 10h); Em que vítima devo fazer a Avaliação Primária (10h às 12h); Como Realizar a Avaliação Primária (13h às 15h); parte prática (15h às 17h);



Dia 26 — Análise secundária do traumatizado (profissionais de saúde)



O que é a Avaliação Secundária (8h às 10h); Em que vítima devo fazer a Avaliação Secundária (10h às 12h); Como Realizar a Avaliação Secundária (13h às 15h); parte prática (15h às 17h).