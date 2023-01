Prefeito Eduardo Paes inaugurou Espaço da Juventude na Cidade de Deus nesta terça-feira (10) - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

O prefeito Eduardo Paes e o secretário da Juventude Carioca (JUVRio), Salvino Oliveira, inauguraram o Espaço da Juventude, nesta terça-feira (10), na Cidade de Deus, uma das maiores comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No contêiner sustentável de 40m², jovens de 15 a 29 anos poderão se inscrever em cursos gratuitos focados nas tecnologias da indústria 4.0. O objetivo é automatizar e conectar os processos industriais por meio da computação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica. Logo no início, serão oferecidas 150 vagas para o curso de Internet das Coisas (IOT).

"Estamos inaugurando um espaço que permite a juventude desenvolver habilidades para o que chamamos de profissões do futuro, que não são mais o futuro e sim o mercado de trabalho que está colocado. As pessoas saem de um curso daqui, por mais curto que ele possa ser, mas que pode significar um emprego, uma posição adequada de trabalho", afirmou Eduardo Paes, citando o secretário Salvino Oliveira, cria da Cidade de Deus, como um exemplo de pessoa que batalhou para alcançar seus objetivos.

Este é o segundo equipamento público da JUVRio voltado para formação de jovens na indústria do futuro. O primeiro foi inaugurado em setembro do ano passado, na Praça do Estácio, na região central da cidade. Ao todo, serão sete equipamentos idênticos inaugurados pela secretaria.

Cria da Cidade de Deus, o secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, acredita que entregar o Espaço da Juventude busca garantir mais oportunidades de capacitação aos moradores da comunidade.

"Estar aqui, hoje, é extremamente emocionante. Estar na minha comunidade, no lugar em que fui criado e poder devolver tanto do que me foi dado, é importante demais. Esse equipamento será capaz de formar 500 jovens por mês na área tecnológica. Esse é um espaço para capacitar jovens nas profissões do futuro, podendo fazer com que eles saiam daqui direto para o mercado de trabalho. Esse momento é tão marcante, tão símbolo, que temos aqui hoje lideranças de mais de 20 favelas do Rio", afirmou.

No Espaço da Juventude, os jovens poderão realizar cursos como jogos digitais, design de games, impressão 3D, operação de drone, indústria avançada, robótica, indústria do som (DJ) e programação móvel. O ambiente fica em um contêiner instalado na Rua Daniel, s/n, na região dos apartamentos da Cidade de Deus, um ambiente totalmente tecnológico, no qual os alunos serão preparados para o mercado de trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

"Fiquei muito feliz quando vi que teria essa inauguração e fiquei muito interessada em fazer os cursos. É uma oportunidade para a gente aprender, abrir a cabeça e ver que o mundo é muito mais do que temos aqui na comunidade. Na esperança de ser alguém na vida e crescer. Será a primeira vez que farei um curso de tecnologia, não sei se vou gostar, mas o que vale é a experiência e eu quero aprender", disse a jovem Hellen Regina, de 22 anos, estudante e moradora da Cidade de Deus.

Inscrições abertas

O primeiro curso que será oferecido pelo Espaço da Juventude da Cidade de Deus já está com inscrições abertas. Por meio das redes sociais da Secretaria da Juventude (www.instagram.com/juvrio) é possível preencher o formulário para participar do curso de Internet das Coisas (IOT), que vai iniciar as aulas nesta quarta-feira (11). As 150 vagas disponíveis estão divididas em 30 para cada um dos horários, totalizando cinco turmas: manhã (8h às 10h15 e 10h30 às 12h30), tarde (13h30 às 15h30 e 15h45 às 18h) ou noite (das 19h às 21h).

O curso oferecerá uma formação sobre o momento atual da tecnologia, na qual objetos e outros dispositivos, como maçanetas, lâmpadas, eletrodomésticos, computadores e celulares estão conectados à rede mundial de computadores.

"Até um tempo atrás eu não conhecia a JUVRio. Hoje integro o Pacto da Juventude e ter um Espaço da Juventude aqui na comunidade é muito bom pois teremos mais oportunidades, experiência e conhecimento. Nunca fiz um curso nessa área e espero aprender muito. Não sei mexer com computador, então será uma grande experiência", disse a estudante universitária Monique Gisele, de 19 anos.

Presente na inauguração, a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, comemorou a instalação do Espaço da Juventude na comunidade: "Gerar oportunidades para os talentos da Cidade de Deus é uma das nossas grandes alegrias. A inauguração deste espaço me deixa muito feliz. Vamos em frente e promover ainda mais qualificação para a nossa juventude".