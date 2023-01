IPVA 2023: calendário de pagamento começa nesta segunda - Reprodução

Publicado 19/01/2023 15:47

O calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023 começa na próxima segunda-feira, 23. Os contribuintes poderão quitar o imposto em cota única com desconto de 3%, ou parcelar em três vezes mensais, sem o abatimento. O primeiro vencimento do débito integral e da primeira parcela se refere aos veículos com placa final zero.O pagamento deve ser realizado por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), que já pode ser retirada pelo contribuinte no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda ou no site do banco Bradesco