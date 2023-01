Guias físicas começaram a ser enviadas pelos Correios na última segunda-feira, 16 - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 23/01/2023 11:32 | Atualizado 23/01/2023 11:33

Rio - As guias para pagamento do IPTU 2023 do Rio de Janeiro estão disponíveis pela internet a partir desta segunda-feira (23). A emissão pode ser feita no site carioca.rio ou no aplicativo do Carioca Digital - disponível para os sistemas iOS e Android.

O prazo limite para quitar a cota única ou a primeira parcela do imposto é até o dia 7 de fevereiro. Quem optar pela cota única terá desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2022.Todas as parcelas do imposto podem ser baixadas e impressas de uma só vez. O documento também pode ser solicitado nos Postos de Atendimento do IPTU. Para a emissão da guia é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no boleto de anos anteriores.As guias físicas começaram a ser enviadas na última segunda-feira, 16 , em formato de carta, com apenas uma folha. O documento tem dois códigos de barras, um para pagamento da cota única e outro para quitação da primeira parcela.A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento informou que alerta aos contribuintes para possíveis golpes na internet e por telefone. "Já foram identificados sites que imitam o Carioca Digital e levam à emissão de boletos falsos e, recentemente, foi encontrado um número de telefone que enviava mensagens pedindo dados pessoais da vítima".