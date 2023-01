Procon-RJ lança guia para consumidores turistas nacionais e estrangeiro - Divulgação

Procon-RJ lança guia para consumidores turistas nacionais e estrangeiro Divulgação

Publicado 23/01/2023 17:29 | Atualizado 23/01/2023 17:36

Rio - Com grande movimento de turistas no Rio, o Procon-RJ lançou um guia direcionado aos turistas nacionais e estrangeiros com dicas e informações importantes baseadas no Código de Defesa do Consumidor. O objetivo é que o visitante tenhauma experiência agradável durante sua passagem pelo estado.



Instruções sobre formas de pagamentos dos transportes públicos e privados, orientações nos casos de cancelamentos ou atrasos de voos ou ônibus, além de dicas sobre hospedagem, restaurantes e a necessidade de observar o valor digitado na máquina de cartão na hora de efetuar um pagamento constam neste manual. O guia está disponível em três idiomas, português, inglês e espanhol, podendo ser acessado nas redes sociais e site da autarquia.



"Nesse ano, só na temporada de cruzeiros, a estimativa é que cerca de 500 mil turistas passem pela cidade, segundo o Píer Mauá e a CVC Brasil. Por isso, é muito importante garantir que eles tenham uma experiência segura e de qualidade. Criamos um guia objetivo, mas que aborda os principais temas que podem gerar dúvidas e evitar aborrecimentos, com a intenção de proteger, orientar e acolher nossos visitantes consumidores, que tanto contribuem para a economia do estado. É importante que o fornecedor entenda que, o consumidor bem atendido, respeitado nos seus direitos consumeristas, com soluções rápidas nos imprevistos, têm maior chance de retornar ao nosso Estado e ainda pode recomendar o Rio como um bom destino de viagem", aponta Cássio Coelho, presidente do Procon/RJ.



Além disso, a autarquia possui um grupo de trabalho direcionado ao atendimento do consumidor turista, nacional ou estrangeiro e de grandes eventos:ProconTur.O grupo criado no início da atual gestão do Procon-RJ estará, durante essa alta temporada, atendendo às reclamações desse público através dos telefones (21) 9937-19647 e (21) 9933-28289, além pelo e-mail: procontur@procon.rj.gov.br, das 9h às 17h de segunda à sexta. Nos dias de Carnaval, um plantão especial estará de prontidão.



De acordo com Coelho, o objetivo do ProconTur é dar maior rapidez na solução dos problemas consumeristas que possam surgir durante a visita ao estado. "Estes consumidores estão de passagem e precisam ter seus direitos garantidos e problemas solucionados dentro de um prazo diferenciado, tornando assim, a experiência de conhecer o Rio muito mais agradável, garantindo que esses turistas retornem mais vezes", ressaltou o presidente do Procon-RJ.