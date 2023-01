Caixa sorteia prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 63 milhões nesta quarta-feira - Marcello Casal JrAgência Brasil

Caixa sorteia prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 63 milhões nesta quarta-feira Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 25/01/2023 12:05 | Atualizado 25/01/2023 12:07

São Paulo - A Caixa Econômica Federal sorteia, nesta quarta-feira, 25, o concurso número 2.558 da Mega-Sena no valor estimado em R$ 63 milhões. O sorteio será realizado ás 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canais da Caixa no YouTube e no Facebook.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.557 (03-13-16-25-27-33), acumulado em R$ 51 milhões, realizado no sábado, 21. Segundo a Caixa, 261 apostas acertaram a quina e levaram R$ 20.176,41 cada. Outras 16.523 apostas fizeram a quadra e faturaram R$ 455,29 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.