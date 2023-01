Pagamento será feito até o terceiro dia útil do mês seguinte - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 11:21 | Atualizado 30/01/2023 11:35

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas, , nesta segunda-feira, 30.

A portaria foi publicada pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Casa Civil no Diário Oficial do Estado e diz que o pagamento será feito até o terceiro dia útil do mês seguinte ao do pagamento, a partir de fevereiro.

As datas valem também para aqueles que são empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista.

Confira o calendário:

Calendário pagamento 2023 Divulgação/Governo do Estado do Rio