Gasolina sobe 1,54% na quarta semana de janeiro nos postos da cidade do Rio - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 20:29 | Atualizado 30/01/2023 20:32

Rio - Com preço médio de R$ 5,15, o litro da gasolina na cidade do Rio de Janeiro ficou 1,54% mais caro na quarta semana de janeiro, entre os dias 24 e 30, em comparação com a semana anterior. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.



Em diferentes regiões da capital fluminense, a variação dos valores cobrados pelo combustível chegou a 17,8%.



Entre os bairros mais caros para se abastecer na capital fluminense, estiveram Castelo (R$ 5,718), Ramos (R$ 5,704) e Flamengo (R$ 5,477). Na outra ponta, o litro mais barato da gasolina foi verificado em Quintino Bocaiúva (R$ 4,855), Rio Comprido (R$ 4,890) e Grajaú (R$ 4,890).

Confira as tabelas:

Menores preços