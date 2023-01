Banco Central estabelece novas regras para acesso ao sistema Registrato - Marcello Casal JrAgência Brasil

Banco Central estabelece novas regras para acesso ao sistema RegistratoMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 30/01/2023 15:34

O acesso ao Registrato, sistema do Banco Central que concentra diversas informações financeiras do cidadão, será feito a partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, exclusivamente pela conta gov.br, que tem cadastro gratuito, informou o BC. A conta gov.br já é usada em outros sistemas do BC e nos demais serviços eletrônicos do governo.

Até esta terça-feira, 31, os usuários do Registrato que ainda não possuem conta gov.br poderão acessar o sistema com o login Registrato. Esse login é hoje utilizado para o acesso de pessoas físicas ao Sisbacen, onde são encontrados comunicados, resoluções e anúncios de operações de câmbio do BC, por exemplo. Nesse caso, essas informações poderão ser encontradas por pessoas físicas no site do BC ou por meio de RSS, um feed que o usuário pode seguir e que possibilita acesso instantâneo às informações, segundo o BC.

O sistema Registrato também permite a consulta a informações sobre empréstimos que a pessoa tenha em seu nome, sobre seus relacionamentos no sistema financeiro e quantas chaves Pix têm cadastradas. O objetivo da mudança, conforme o BC, é unificar o acesso da sociedade a todos os serviços do Governo Federal, trazendo mais comodidade para o cidadão.

"Desde o início do ano, a maioria dos usuários já utiliza sua conta gov.br para acessar os sistemas do BC. Até terça-feira, 31, aqueles que ainda não possuem conta gov.br poderão continuar acessando pelo login Registrato, mas, desde o ano passado, estimulamos as pessoas físicas e jurídicas a criarem conta gov.br", disse Carlos Eduardo Gomes, chefe do Departamento de Atendimento Institucional do BC.

Segundo o BC, de fevereiro a junho de 2022, os usuários preferiram a conta gov.br para acessar os sistemas do órgão, mesmo quando havia outras opções disponíveis. No Fale Conosco, a conta gov.br foi utilizada em 97% dos acessos no período e em 82% dos casos para Registro Declaratório Eletrônico - Investimento Estrangeiro Direto.

"O acesso ao Registrato exclusivamente por meio da conta gov.br a partir de fevereiro de 2023 faz parte de um movimento mais amplo, que fará com que o acesso aos demais sistemas do BC que exigem identificação para a segurança das informações pessoais passem a ser realizados apenas pela conta gov.br", explicou o BC, em nota.