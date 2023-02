Órgão foi um dos afetados pelos cortes do governo federal no fim do ano passado - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/02/2023 14:17

Brasília - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2, a escolha de Glauco André Fonseca Wamburg para presidir o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de forma interina. Com isso, a Previdência Social completa um mês sem presidente oficial.

Foi destituída do cargo Larissa Andrade Mora, que ocupou o posto desde o início do governo Lula.

Wamburg é um político ligado ao PSD, que presidiu no ano passado a Fundação Leão XIII, entidade de assistência social vinculada ao governo do Rio de Janeiro. Durante sua gestão, a entidade foi alvo de denúncias de corrupção, má-gestão e atraso no pagamento de salários de funcionários. Os indícios de irregularidades estão sendo investigados pelo Ministério Público.

O INSS é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões a mais de 37 milhões de segurados. O órgão foi um dos afetados pelos cortes do governo federal no fim do ano passado.

Em discurso no dia 1º de janeiro, o presidente Lula prometeu que a fila do INSS acabaria. Atualmente, 5 milhões de pessoas aguardam definição sobre o benefício, segundo a equipe que coordenou a transição.