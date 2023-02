Iniciativa busca acelerar o processo de recolocação profissional dos ttrabalhadores - Divulgação

Publicado 02/02/2023 13:41 | Atualizado 02/02/2023 13:44

A Gupy, empresa especializada em soluções para RH no Brasil, lançou nesta quarta-feira, 1º, o programa Conexão Gupy, uma iniciativa que conectará profissionais que sofreram redução da jornada de trabalho, de salários e demissões nos últimos meses. A iniciativa abrange cerca de três mil empresas que usam a sua solução de Recrutamento & Seleção. O objetivo é tentar acelerar o processo de recolocação destes profissionais. Só no ano passado, cerca de 150 mil pessoas foram atingidas pelas demissões em massa nas empresas de tecnologia em todo o mundo, de acordo com levantamento do portal Layoffs.fyi.

O programa reunirá os perfis profissionais inscritos em um banco de talentos, que será disponibilizado para as empresas, que poderão convidá-los para um processo seletivo com poucos cliques. Além disso, também vai disponibilizar cursos gratuitos em sua plataforma de Educação Corporativa para impulsionar a empregabilidade dessas pessoas, com trilhas de conteúdo voltado para o desenvolvimento de soft skills, marketing pessoal e recolocação profissional.

“Nosso principal objetivo é impulsionar a empregabilidade no Brasil e colocar em prática nosso papel social como empresa. A expectativa é minimizar os impactos que este período de crise provoca, tanto nas pessoas, quanto nas empresas”, ressalta Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gupy.

Para participar desta iniciativa, o processo será diferente do que ocorre dentro da plataforma de Recrutamento & Seleção da Gupy: os profissionais que quiserem fazer parte do banco de talentos deverão preencher um formulário no site da iniciativa e fornecer os seguintes dados: nome, área de atuação, última empresa em que trabalhou, e-mail e link do perfil no Linkedin. Estas informações serão catalogadas em uma lista segmentada por área de atuação, da qual as empresas terão acesso.

Todas as empresas clientes da Gupy que usam a plataforma de Recrutamento & Seleção terão acesso ao banco de talentos, basta solicitar solicitar o link ao seu Gerente de Sucesso para visualizar as principais informações dos inscritos. Os clientes que já usam a ferramenta da CRM de Talentos terão algumas funcionalidades extras, como mais filtros de buscas nas listas segmentadas de pessoas candidatas. Uma vez que encontrarem os perfis mais aderentes para as suas vagas publicadas, as pessoas recrutadoras poderão atribuir o profissional às vagas e iniciar o processo seletivo.