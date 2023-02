Sebrae Rio oferece consultorias gratuitas para mais de 1,1 mil micro e pequenas empresas - Pixabay

Publicado 01/02/2023 16:00 | Atualizado 01/02/2023 16:05

Rio - O Sebrae Rio abriu inscrições para 1.175 micro e pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro participarem do programa Brasil Mais. Os participantes dos setores de comércio, indústria e serviço terão acompanhamento gratuito, individuais e coletivos, por até cinco meses, com foco em produtividade (melhoria nas práticas gerenciais) ou transformação digital (implantação de soluções digitais para aumento de produtividade). As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/ali.

As empresas precisam ter faturamento, entre R$ 81 mil e R$ 4,8 milhões, por ano. Ao longo dos meses, além do aumento de produtividade e inovação, o programa conta com estratégias e ferramentas para aumento de faturamento e redução de custos.

“Nós estamos abrindo uma oportunidade para que as empresas elaborem um plano de ação direcionado e desenvolva um protótipo de solução, de forma gratuita, criando condições e estímulos sobre a importância da inovação como um diferencial para quem empreende”, explica Marcelo Aguiar, coordenador de Inovação e Consultoria do Sebrae Rio.



Brasil Mais – Produtividade

São 650 vagas disponíveis neste modelo, onde o empresário vai receber orientações específicas para aumento de faturamento e redução de custos. A metodologia está dividida em 10 etapas.



Brasil Mais – Transformação Digital

O empreendedor terá conhecimento sobre as principais ferramentas digitais disponíveis e qual o melhor investimento para a sua empresa. Após essa implantação, o empresário poderá receber um apoio financeiro, na forma de reembolso, de até R$ 2 mil. A metodologia está dividida em 8 etapas e conta com 525 vagas.