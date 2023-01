Empresa oeferece oportunidades de contratação efetiva e de estágio - Divulgação

Publicado 31/01/2023 17:28

A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, está com 48 vagas abertas, divididas entre matriz (28) e franquias (20), para posições de estágio e efetivas, em áreas como marketing, comercial, sucesso do cliente, suporte, produto, dados e programação. A empresa conta ainda com um banco de talentos voltado para diversidade, para pessoas negras, PCDs e LGBTQIAP+.