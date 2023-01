As vagas são para preenchimento imediato - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 27/01/2023 14:31 | Atualizado 27/01/2023 14:34

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro vai contratar 80 motoristas para o BRT, através da Mobi-Rio. O edital foi publicado nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial do município. As inscrições, que começam nesta sexta, vão até a próxima quarta-feira, 1º, e devem ser feitas on-line no site da concessionária . As vagas são para preenchimento imediato.