Publicado 25/01/2023 12:16

A plataforma Desenrola oferece cursos gratuitos para empreendedoras de todos os níveis que querem investir no seu autoconhecimento, autoconfiança e que queiram aprimorar as áreas de comunicação e gestão do seu negócio. Já estão disponíveis os cursos “Praticando o Autoconhecimento: Ferramentas para o seu Bem-Estar Mental” com Fabiana Costa, “Comunicação e Bem-Estar Digital” com Bia Bem e “Como criar um modelo de negócio para sua empresa” ministrado pela especialista em educação empreendedora em negócios dentro ecossistema da economia criativa Dani Gábriél.





Segundo Ítala Herta, CEO da Diver.SSA, o programa já conta com participantes das principais regiões do país. “Queremos que mulheres de todas as regiões tenham acesso à plataforma, ganhem conhecimento ou se se reciclem e sintam acolhidas, já que o empreendedorismo é um processo muito solitário”, diz ela



Serviço O tema do quarto curso é "Como buscar investimento para os seus negócios", com Jéssica Rios, cofounder BlackWin - Black Women Investment Network, membra do Comitê ESG do Grupo Fleury e conselheira do Pacto da Equidade Racial. O curso está dividido em seis etapas: O que são investimentos? Dinheiro: Veneno ou Remédio? Mapeando Nossas Ambições Para Conhecer Os Caminhos, Tipos De Dinheiro e dois módulos sobre Tipos De Financiamento. Para se inscrever nos cursos basta acessar Diver.SSA