País ainda tem 8,7 milhões de pessoas desempregadas e concursos podem ser opção para enfrentar dificuldades de recolocação no mercadoTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 22/01/2023 05:00

O desemprego ainda atinge cerca de 8,7 milhões de pessoas no Brasil, considerando o mês de novembro, segundo a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada na última quinta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os concursos públicos podem ser uma opção para enfrentar dificuldades de recolocação no mercado de trabalho, buscar estabilidade financeira ou mesmo alcançar uma nova posição.

O DIA. A Controladoria Geral do Município Confira alguns dos concursos no Estado do Rio selecionados por. A Controladoria Geral do Município está com inscrições abertas até as 16h do dia 9 de fevereiro. As oportunidades são para contador e técnico de controle interno — este pode ser exercido por pessoas que tenham diploma de nível superior em qualquer área, desde que seja reconhecido pelo MEC. A remuneração inicial é de R$ 10.175,24, mas pode chegar a R$ 12.542,45 após a avaliação de desempenho que ocorre no segundo mês em que o profissional está efetivado, conforme informa o edital

Já o Corpo de Bombeiros do Rio abre, na próxima segunda-feira, 23, inscrições para concurso público com 800 vagas para soldados e sargentos músicos da corporação. As vagas são para homens e mulheres de 18 a 32 anos com níveis médio e técnico. As remunerações iniciais variam de R$ 2.791,72 a R$ 5.056,46. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de março. Mais informações podem ser consultadas no edital

Já a Universidade Federal Rural (UFRRJ) abriu inscrições para concurso de nível superior de formação. Há duas vagas para analista de tecnologia da informação, duas para bibliotecário — que deve ser graduado em Biblioteconomia —, e uma para auditor, cuja função exige graduação em Economia, Direito ou Ciências Contábeis. De acordo com o edital , a remuneração é a soma do vencimento básico de R$ 4.180,66 acrescida de incentivo à qualificação e demais auxílios. Inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 31 de janeiro.

Há ainda duas oportunidades abertas na universidade para professores substitutos. Uma das vagas é para a disciplina de Latim, sendo o candidato obrigado a ter mestrado ou doutorado na língua. A outra é para Desenho Técnico. Para esta, também se exige mestrado e graduação (bacharelado) em Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial (Design) ou Engenharias. As inscrições podem ser realizadas até as 14h do dia 26 de janeiro. A carga horária é de 20 horas semanais e a tabela de remuneração pode ser conferida no edital

Além dos concursos citados, a Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) abrirá no próximo dia 30 inscrições para processo seletivo. São três vagas para técnico em tecnologia da informação, duas para técnico em contabilidade, e uma designada a técnico em agropecuária. Os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 1 de março. Segundo o edital , a carga horária é de 40 horas semanais. Todas as oportunidades da UFRRJ destinam-se às unidades acadêmicas localizadas nos campi Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes, sendo que a distribuição das vagas fica a cargo da própria universidade.

O órgão de Niterói também está com inscrições de concurso abertas para os cargos de analista processual, analista contábil, analista de tecnologia da informação e técnico de procuradoria. De acordo com o Para o cargo de procurador, há processos seletivos abertos em Nova Iguaçu e Niterói. É necessário ser bacharel em Direito e estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de outros requisitos. Conforme o edital de Niterói , a remuneração inicial é de R$ 15.334,15, e os candidatos devem se inscrever até às 16h dia 3 de fevereiro. Segundo o edital de Nova Iguaçu , o salário é de R$ 19.602,93. Os interessados devem se candidatar até as 23h59 do dia 8 de fevereiro. Ambas as remunerações têm acréscimos.O órgão de Niterói também está com inscrições de concurso abertas para os cargos de analista processual, analista contábil, analista de tecnologia da informação e técnico de procuradoria. De acordo com o edital , as remunerações dos três primeiros cargos são de R$ 6.838,92 + Auxílio Alimentação. O último tem salário definido em R$ 2.846,86 + Auxílio Alimentação. As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 9 de março.

Veja como enfrentar os principais desafios para atingir a aprovação

Para a neuropsicóloga Juliana Gebrim, especialista pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal (Ipaf), a ansiedade e a falta de organização podem ser os principais empecilhos emocionais para conseguir a tão sonhada aprovação em um concurso público.

"Estamos inseridos em um contexto social de imediatismo. Tudo hoje em dia está nas mãos do celular. Inclusive a dopamina, conhecida como um dos hormônios da felicidade, que pode ser adquirida com os likes nas redes sociais. Mas com concurso público a gente não pode ter esse imediatismo. É um processo no qual você tem que aprender a lidar com a reprovação", destaca.

Para Juliana, o candidato deve ter autocontrole e paciência. "A pessoa precisa saber diferenciar se ela está ansiosa pela ocasião do concurso ou se ela tem um traço ansioso e sempre teve aquilo. Se for recorrente, ela precisa procurar um profissional da saúde, jamais professor ou coach, como acontece ultimamente", ressalta, lembrando que há técnicas que podem ser usadas para o controle da ansiedade, inclusive no momento da prova.

"A respiração diafragmática é uma delas. Você tem que sentir a sua barriga subindo e descendo, inspirando e expirando. Não pode puxar o ar pelo peito, porque você pode hiperventilar e ficar ainda mais ansioso. Outra técnica é grouding. Consiste em visualizar coisas e descrevê-las. Uma cadeira quadrada, uma mesa marrom e o céu azul, por exemplo. Você observa cores, formatos, texturas, e isso é altamente ansiogênico. Tem todo um estudo de você conectar com os seus sentidos, porque isso ativaria o sistema do córtex pré-frontal", explica.



Flaviane Souza, de 25 anos é graduada em Pedagogia, mas não conseguiu um emprego na área de formação. Apesar disso, a jovem conta que atua como auxiliar de escritório para não deixar de contribuir à previdência. Enquanto isso, ela tenta conciliar a atividade profissional e os estudos para prestar concurso para professora.

"Terminei a faculdade no final do ano passado e me deparei com as oportunidades de emprego diferentes do que imaginava. Para quem não tem experiência no currículo, como eu, é mais difícil ainda conseguir uma vaga. Isso me deixou aflita e me fez pensar nos concursos, além de ficar atenta a qualquer edital que abre para a minha área", afirma Flaviane.

A pedagoga relata que, na sua área, mesmo tendo enviado currículos, quem é indicado se sobressai no processo seletivo. "É muito difícil começar a trabalhar em uma escola sem conhecer alguém [da equipe]. Ao menos, essa pessoa precisa ter confiança em você. É uma cultura e, às vezes, falta de estrutura da escola. Eles preferem contratar pessoas com experiências para reduzir eventuais danos ou situações que possam acontecer. Já o concurso não depende de experiência ou indicações. Se eu tiver uma nota muito boa, consigo alcançar a vaga", frisa.

Para conquistar a aprovação, a mentora de concursos Monique Mistura, que também é servidora federal concursada, avalia que é necessário aprender a estudar corretamente. "Estudar para concursos é desafiador no início, porque nós, no Brasil, nunca aprendemos a estudar no nível em que precisamos para isso. É um estudo direcionado, você não pode se enganar. Se fingir que estuda, o resultado virá na prova", alerta.

"As pessoas acham que a aprovação tem a ver com inteligência, mas não necessariamente. Passa em concurso quem é focado, determinado, e usa as técnicas corretas para desenvolver um estudo com o qual consiga memorizar o conteúdo até a prova. Métodos, existem vários. O que eu acredito que mais funciona é o estudo por meio de ciclos. Você pega as matérias do edital que é o seu alvo, intercala os conteúdos e vai revisando, de forma que você veja todas as matérias durante a semana, de forma alternada", orienta Monique.

A especialista encoraja os candidatos que estudam e trabalham a não desistir. "Essa história de que todo mundo tem 24 horas por dia é mito. Se você conversar com uma mãe solo de dois filhos, por exemplo, ela tem uma rotina diferente de uma pessoa solteira, sem filhos, que mora com os pais. Mesmo assim, é possível. Eu indico que a pessoa priorize o concurso durante o tempo que precisar para passar. Se possível, separe as primeiras horas do dia para estudar, porque a chance de ser atrapalhado à noite, inclusive pelo cansaço, é maior", avalia.

O soldado da Força Aérea Thiago Carvalho, de 23 anos, aposta na importância de ter foco nos estudos. "Já fiz oito con, dizcursos. Hoje em dia, nas provas, fico apreensivo, sim. Nervoso, não. A experiência me dá segurança". O mais desafiador para ele foi ter de se afastar do jiu-jitsu, de amigos e familiares que não entendem o seu propósito.

"Eu venho de família humilde, e muitos não tem a visão de futuro que eu tenho. As pessoas acham que eu estudo muito. É muito para eles. Eu quero construir família, ter minha casa, e, para isso, preciso da segurança e estabilidade financeira de um concurso. Aqui [na Força Aérea] meu cargo só dura oito anos, mas eu quero construir uma carreira e prestar prova para os Bombeiros e Polícia Militar", afirma. "Meu sonho é mostrar que eu consigo", garante.

*Estagiária sob supervisão de Marlucio Luna