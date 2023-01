Prefeitura oferece 75 vagas para curso de cuidador de idosos - Pixabay

Prefeitura oferece 75 vagas para curso de cuidador de idososPixabay

Publicado 19/01/2023 18:41 | Atualizado 19/01/2023 18:48

Rio - A Prefeitura do Rio, em parceria com o Senac, oferece 75 vagas para o curso de cuidador de idosos. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link: https://forms.gle/bMfHYzMgeQK7Q7fP8

O curso será dividido em três turmas com 25 alunos cada. As aulas acontecerão no turno da tarde, das 13h às 17h, nas unidades do Senac de Irajá, Bonsucesso e Botafogo. A convocação dos candidatos será de acordo com a ordem de inscrição.

“A função de cuidador de idosos tem sido uma das mais procuradas pelas empresas parceiras da SMTE. Estamos atentos e formando novos profissionais para o mercado. Nossa prioridade é promover a inclusão produtiva no Município, atendendo aqueles que mais precisam e levando oportunidades de emprego para as comunidades informais”, informa Alexandre Arraes, secretário municipal de Trabalho e Renda.



Serviço:



Irajá (Rua Emiliano Felipe, 173)

Data de início: 14/03/2023

Data do término: 15/08/2023

Aulas 3ª e 5ª feiras, das 13h às 17h



Bonsucesso (Rua Dona Isabel, 700)

Data de início: 14/03/2023

Data do término: 15/08/2023

Aulas 3ª e 5ª feiras, das 13h às 17h



Botafogo (Rua Bambina, 107)

Data de início: 20/03/2023

Data do término: 26/06/2023

Aulas 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 13h às 17h