O programa Cria RJ está com inscrições abertas para dez turmas - Divulgação

O programa Cria RJ está com inscrições abertas para dez turmasDivulgação

Publicado 17/01/2023 16:00

O Programa Cria RJ está com mais de 10 turmas abertas para oficinas livres nesse primeiro bimestre. Os cursos rápidos têm 12 horas de duração, são gratuitos e vão beneficiar as populações dos complexos do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho (PPG), na Zona Sul da cidade. As opções trazem vivências em Teatro, introdução à Fotografia Profissional e até noções de Design no Canva, entre outras.

As oficinas livres são resultado de uma chamada pública, aberta às comunidades no fim do ano passado. Artistas e empreendedores criativos puderam inscrever propostas de atividades formativas abertas aos crias (moradores que participam do projeto) dos seus próprios territórios. Além do Jacarezinho e do Cantagalo, as ações do programa alcançam também a população do Complexo da Muzema, na Zona Oeste.

Mais detalhes sobre o calendário e as inscrições para essas atividades você pode acessar acompanhando o @programacriarj nas redes sociais ou acessando www.criarj.com.br . As aulas no território do Complexo do Jacarezinho serão realizadas na Biblioteca Parque de Manguinhos. As do PPG, no Centro de Referência da Juventude Cantagalo.

O Cria RJ é uma plataforma de capacitação, aceleração de negócios criativos e fruição artística com foco em agentes de cultura que atuam no Jacarezinho, na Muzema e no Cantagalo. São 20 vagas por turma.

Esta iniciativa tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio Janeiro (Secec), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e apoio institucional do Programa Cidade Integrada, com patrocínio da Light. É uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com consultoria executiva da Cinco Elementos e produção executiva da Marco Zero.