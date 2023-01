Rio tem 5.316 ofertas de empregos e estágios - Divulgação

Publicado 16/01/2023 17:54 | Atualizado 16/01/2023 18:23

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.316 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Do total das vagas oferecidas, 3.258 são de estágio e Jovem Aprendiz.



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 427 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 168 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$ 1.212 a R$ R$ 3 mil.

formulário online Os interessados devem preencher oe enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 110 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 10 mil para diversos cargos, como: Assistente de Coleta, Agente Externo, Separador de Cargas, Advogado Jr., Vendedor, Faturista Pleno, Motorista Carreteiro, Fisioterapeuta, Operador Logístico 3, Analista Datacenter II, Advogado Pleno e Executivo de Vendas (Matérias Químicas).

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes





A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 234 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (79), Engenharia (40) e Comunicação Social (56). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 38 no total e também 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 57 vagas. Sendo técnico em Administração (15) e Eletrotécnica (6). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.424 oportunidades de estágio, sendo que 1.476 para Ensino Superior. Em Barra Mansa , há 70 vagas para administração, duas para comunicação social, seis para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para letras, duas para marketing, uma para produção mecânica, uma para engenharia ambiental e uma para indústria.

Em Campos , há sete oportunidades para administração, uma para jurídico, duas para informática, duas para meio ambiente e três para educação. Em Duque de Caxias , são três vagas para administração, três para ciências contábeis, duas para química, uma para esportes, duas para construção civil, uma para biologia e uma para produção mecânica.



Já em Macaé , são 13 oportunidades para administração, duas para comunicação social, uma para educação, uma para informática, duas para ciências contábeis, uma engenharia de produção e uma para psicologia.

Em Niterói , são 15 vagas para administração, uma para biblioteconomia, uma para comunicação social, cinco para ciências contábeis, 18 para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, sete para jurídico, uma para marketing, três para produção mecânica, duas para turismo e lazer, uma para engenharia de produção e uma para comércio exterior.

Em Nova Friburgo há uma oferta para administração e uma para esportes. Já em Nova Iguaçu , há 40 ofertas para administração, nove para comunicação social, seis para construção civil, três para educação, seis para esporte, quatro para informática, 11 para jurídico, duas para marketing, duas para meio ambiente, uma para produção mecânica, uma para saúde, uma para letras, uma para elétrica-eletrônica e uma para farmácia.

Em Petrópolis , são 49 vagas para administração, três para comunicação social, duas para construção civil, nove para ciências contábeis, 24 para educação, três para elétrica-eletrônica, cinco para informática, uma para engenharia de produção, seis para licenciatura, quatro para marketing, duas para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer, uma para meio ambiente, três para arquitetura e urbanismo e uma para psicologia.

Já em Resende , são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, uma para engenharia de produção, quatro para nutrição, dez para educação, uma para licenciatura, uma para informática e uma para meio ambiente, uma para jurídico e três para psicologia.



No Rio de Janeiro , há 233 vagas para administração, 20 para ciências econômicas, 46 para comunicação social, 26 para construção civil, 62 para ciências contábeis, 15 para design, 13 para educação, 17 para elétrica-eletrônica, três para esportes, nove para gastronomia, 53 para informática, 51 para jurídico, nove para letras, 28 para marketing, três para meio ambiente, cinco para nutrição, cinco para produção mecânica, oito para psicologia, três para química, dez para turismo e lazer, 34 para engenharia de produção, quatro para arquitetura e urbanismo, nove para arquivologia, seis para engenharia ambiental, três para artes, uma para segurança, uma para geomática, duas para saúde, uma para serviço social, três para secretariado, uma para biblioteconomia e uma para comércio exterior.

Já em Três Rios , são 21 vagas para administração, duas para agropecuária, quatro para arquitetura e urbanismo, quatro para ciências contábeis, duas para ciências econômicas, 12 para comunicação social, sete para construção civil, duas para design, 175 para educação, cinco para esportes, quatro para indústria, seis para informática, uma para farmácia, 22 para jurídico, três para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, nove para psicologia, duas para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer, 25 para saúde e três para letras.

Em Teresópolis , há oito oportunidades para administração, duas para ciências contábeis, duas para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design, uma para marketing, três para educação, uma para saúde, uma para química e duas para engenharia de produção.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 948 vagas. Em Barra Mansa , são 32 para Aprendiz, 74 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde.

Em Campos , há 13 ofertas para Ensino Médio — duas para técnico em informática e uma para técnico em química. Em Duque de Caxias , existe uma oportunidade para Aprendiz, uma para Ensino Médio — duas para técnico em química, e uma para técnico em elétrica-eletrônica.

Em Macaé , são 36 vagas de Aprendiz, seis para Ensino Médio, 12 para técnico em administração, uma para técnico em mecânica, uma para técnico em segurança, uma técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em indústria. Já em Niterói , há seis vagas para Aprendiz, 37 para Ensino Médio, uma para técnico em construção civil e uma para técnico em saúde.



Em Nova Friburgo , há uma vaga para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu , são 16 ofertas para Aprendiz, 47 para Ensino Médio, seis para técnico em administração, três para técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em saúde e uma técnico em mecânica.

Em Petrópolis , há 26 vagas para Aprendiz e 16 para Ensino Médio. Em Resende , são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro , há 323 vagas para Aprendiz, 150 para Ensino Médio, tês para técnico em mecânica, nove para técnico em construção civil, 11 para técnico em elétrica-eletrônica, cinco para técnico em indústria, 15 para técnico em informática, 12 para técnico em saúde, seis para técnico em química, três para técnico em administração e uma para técnico em marketing.



Já em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Três Rios , são oito ofertas para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.

ISBET



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 600 vagas. São 400 oportunidades para Jovem Aprendiz e 200 para Estágio. Há vagas em empresas do ramo administrativo e de limpeza.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 633 vagas efetivas para diversas profissões, como: Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal de Patrimônio, Atendente de Loja, Auxiliar de Limpeza, Atendente de Lanchonete - Fast Food, Telemarketing, Jovem Aprendiz, Auxiliar de Loja, Hostess, Estoquista, Auxiliar de Operações - delivery, Motorista de Caminhão, Porteiro, Atendente de Balcão - Farmácia, Copeiro, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Produção e Banho e Tosa.

Os interessados devem entrar no site https://gerandovidas.com.br/

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) inicia a semana com a oferta de 888 vagas de emprego para a população fluminense. Do total, 177 ofertas de emprego para pessoas com deficiência (PCDs).

Na região Metropolitana, há 714 oportunidades como no bairro do Caju para terapeuta ocupacional, com salários de até R$ 3.600. No Médio Paraíba, que oferece 55 vagas, a oportunidade para enfermeiro do trabalho, em Resende, por exemplo, exige Ensino Superior completo. Já na região Serrana, que oferece 119 posições, o salário para encarregado de obras, em Teresópolis, pode chegar a R$ 4.800.

Para pessoas com deficiência, existem 50 vagas para auxiliar de carga e descarga, dez para atendente de loja e dez para operador de vendas, com salários de até R$ 1.200, todos na região Metropolitana. Para o público de ampla concorrência, as vagas oferecidas são, em sua maioria, dos setores de serviços, com 506 (61,3%) e comércio, 274 (31,6%), com salários variando entre R$ 1.200 e R$ 4.800.